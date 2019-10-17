Бывший футболист сборной Англии Гаскойн признан невиновным в сексуальном домогательстве

ТАСС, 17 октября. Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн признан невиновным в сексуальном домогательстве в королевском суде Тиссайд на северо-востоке Англии. Об этом в четверг сообщила газета Daily Express.

Гаскойн был задержан в августе прошлого года после жалобы от женщины, которая утверждала, что он совершил в отношении нее действия сексуального характера, коснувшись ее тела, в поезде, следовавшем из Йорка в Ньюкасл.

После почти 3-часового заседания суд признал в четверг Гаскойна невиновным по этой статье обвинения, однако по-прежнему рассматривается возможность привлечения его к ответственности по статье "обычное нападение".

Гаскойну 52 года, он страдает от алкоголизма. В октябре 2014 года он проходил курс лечения в одной из клиник Лондона. В декабре 2015 года сотрудники одного из оздоровительных центров обнаружили его без сознания с кровоточащей раной на руке в состоянии сильного опьянения. В июле 2016 года он был доставлен в медицинское учреждение без обуви и с рассеченной кожей на голове, а в начале прошлого года Гаскойну проломили череп в результате драки в отеле.

Гаскойн выступал за английские клубы "Ньюкасл", "Мидлсбро", "Эвертон", "Тоттенхэм", итальянский "Лацио" и шотландский "Рейнджерс". Вместе с "Рейнджерс" он стал двукратным чемпионом Шотландии, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка, а в составе "Тоттенхэма" - обладателем Кубка Англии. За английскую сборную он провел 57 матчей и забил 10 мячей, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года. В 2002 году Гаскойн был включен в Зал славы английского футбола.