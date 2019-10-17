Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Бывший футболист сборной Англии Гаскойн признан невиновным в сексуальном домогательстве

Англичанин был задержан после жалобы от женщины, которая утверждала, что он совершил в отношении нее действия сексуального характера, коснувшись ее тела
Пол Гаскойн EPA/Lindsey Parnaby
Описание
Пол Гаскойн
© EPA/Lindsey Parnaby

ТАСС, 17 октября. Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн признан невиновным в сексуальном домогательстве в королевском суде Тиссайд на северо-востоке Англии. Об этом в четверг сообщила газета Daily Express.

Гаскойн был задержан в августе прошлого года после жалобы от женщины, которая утверждала, что он совершил в отношении нее действия сексуального характера, коснувшись ее тела, в поезде, следовавшем из Йорка в Ньюкасл.

После почти 3-часового заседания суд признал в четверг Гаскойна невиновным по этой статье обвинения, однако по-прежнему рассматривается возможность привлечения его к ответственности по статье "обычное нападение".

Гаскойну 52 года, он страдает от алкоголизма. В октябре 2014 года он проходил курс лечения в одной из клиник Лондона. В декабре 2015 года сотрудники одного из оздоровительных центров обнаружили его без сознания с кровоточащей раной на руке в состоянии сильного опьянения. В июле 2016 года он был доставлен в медицинское учреждение без обуви и с рассеченной кожей на голове, а в начале прошлого года Гаскойну проломили череп в результате драки в отеле.

Гаскойн выступал за английские клубы "Ньюкасл", "Мидлсбро", "Эвертон", "Тоттенхэм", итальянский "Лацио" и шотландский "Рейнджерс". Вместе с "Рейнджерс" он стал двукратным чемпионом Шотландии, а также обладателем национального Кубка и Суперкубка, а в составе "Тоттенхэма" - обладателем Кубка Англии. За английскую сборную он провел 57 матчей и забил 10 мячей, в ее составе стал бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года. В 2002 году Гаскойн был включен в Зал славы английского футбола.

Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Двукратный призер Олимпийских игр пловец Смирнов умер в возрасте 62 лет
С 2007 года он работал заместителем директора СШОР Кировского района Санкт-Петербурга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС