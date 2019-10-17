Демонстрация класса. Баскетболисты ЦСКА обыграли "Химки" и упрочили лидерство в Евролиге

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Баскетболисты столичного ЦСКА на своем паркете переиграли подмосковные "Химки" в матче Евролиги. Встреча, которую посетили 7211 зрителей, прошла на арене "Мегаспорт" и завершилась со счетом 99:86.

В очном споре лучших снайперов Евролиги последних двух сезонов верх взял Майк Джеймс из ЦСКА, набравший 28 очков, в активе игрока "Химок" Алексея Шведа 25 баллов. Армейцы остаются непобедимыми в новом сезоне турнира, а вот в Единой лиге ВТБ потерпели уже два поражения в четырех матчах. "Химки" же к дерби подошли без потерь. Однако в матче на арене "Мегаспорт" армейцы с первой четверти захватили лидерство и не дали усомниться в своем превосходстве ни на минуту.

Лучший снайпер последнего розыгрыша Евролиги Джеймс с 28 очками обновил собственный рекорд сезона. При этом 18 баллов защитник записал на свой счет в первой четверти. "Я просто старался действовать агрессивно в атаке с самого начала. Отлично играла вся команда", - сказал ТАСС баскетболист.

Команды провели 11 очных встреч в Евролиге, ЦСКА одержал девятую победу, два раза сильнее оказывались "Химки". Матч стал третьим по результативности в истории противостояния в главном турнире Европы, клубы на двоих набрали 185 очков (рекордный показатель - 206 очков, второе место - 193 очка). ЦСКА одержал пятую победу подряд над "Химками" во всех турнирах, последний раз подмосковный клуб обыгрывал соперника 4 марта текущего года в матче Единой лиги ВТБ (73:72 ОТ).

Еще один российский клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом" в матче третьего тура Евролиги. Этот матч состоится в пятницу.

Противостояние снайперов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высоко оценил уровень самого матча, а также противостояние Джеймса и Шведа. "Игра держала в напряжении до конца, чувствовался нерв, даже когда армейцы были впереди на 15 очков. Мы увидели и прекрасную дуэль двух лучших снайперов Евролиги - Джеймса и Шведа, что стало украшением матча. Это только начало противостояния ЦСКА и "Химок" в текущем сезоне", - сказал Кущенко ТАСС.