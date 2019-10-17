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Еврокубки

Демонстрация класса. Баскетболисты ЦСКА обыграли "Химки" и упрочили лидерство в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 99:86

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Баскетболисты столичного ЦСКА на своем паркете переиграли подмосковные "Химки" в матче Евролиги. Встреча, которую посетили 7211 зрителей, прошла на арене "Мегаспорт" и завершилась со счетом 99:86.

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В очном споре лучших снайперов Евролиги последних двух сезонов верх взял Майк Джеймс из ЦСКА, набравший 28 очков, в активе игрока "Химок" Алексея Шведа 25 баллов. Армейцы остаются непобедимыми в новом сезоне турнира, а вот в Единой лиге ВТБ потерпели уже два поражения в четырех матчах. "Химки" же к дерби подошли без потерь. Однако в матче на арене "Мегаспорт" армейцы с первой четверти захватили лидерство и не дали усомниться в своем превосходстве ни на минуту.

Лучший снайпер последнего розыгрыша Евролиги Джеймс с 28 очками обновил собственный рекорд сезона. При этом 18 баллов защитник записал на свой счет в первой четверти. "Я просто старался действовать агрессивно в атаке с самого начала. Отлично играла вся команда", - сказал ТАСС баскетболист.

Команды провели 11 очных встреч в Евролиге, ЦСКА одержал девятую победу, два раза сильнее оказывались "Химки". Матч стал третьим по результативности в истории противостояния в главном турнире Европы, клубы на двоих набрали 185 очков (рекордный показатель - 206 очков, второе место - 193 очка). ЦСКА одержал пятую победу подряд над "Химками" во всех турнирах, последний раз подмосковный клуб обыгрывал соперника 4 марта текущего года в матче Единой лиги ВТБ (73:72 ОТ).

Еще один российский клуб "Зенит" (Санкт-Петербург) в гостях сыграет с греческим "Олимпиакосом" в матче третьего тура Евролиги. Этот матч состоится в пятницу.

Противостояние снайперов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высоко оценил уровень самого матча, а также противостояние Джеймса и Шведа. "Игра держала в напряжении до конца, чувствовался нерв, даже когда армейцы были впереди на 15 очков. Мы увидели и прекрасную дуэль двух лучших снайперов Евролиги - Джеймса и Шведа, что стало украшением матча. Это только начало противостояния ЦСКА и "Химок" в текущем сезоне", - сказал Кущенко ТАСС.

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Сам Джеймс заявил, что не видит принципиального противостояния со Шведом. "Я уважаю его, он хороший игрок. Не думаю, что у нас есть какое-то принципиальное противостояние. Главное, чтобы побеждала моя команда, личная статистика стоит на втором плане", - признался защитник ЦСКА.

В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав три победы в трех матчах. "Химки" располагаются на четвертой строчке (2-1). По дополнительным показателям подопечные Римаса Куртинайтиса опережают расположившийся на пятом месте испанский "Реал" (Мадрид), который в четверг потерпел первое поражение в текущем сезоне Евролиги, на выезде уступив литовскому "Жальгирису" (73:86).

После игры главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был доволен действиями своей команды. "Первую и третью четверть суммарно мы выиграли "+15", а это нелегко против такого соперника. Практически каждая наша ошибка оборачивалась трехочковым броском", - заявил Итудис журналистам.

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Наставник "Химок" же признался, что причиной неудачи стали плохие действия команды в защите. "Возможно, они [ЦСКА] не так фокусируются на Единой лиге ВТБ, как на Евролиге. У них игроки высокого уровня, сегодня мы уступили практически во всех единоборствах. У нас были проблемы с индивидуальной игрой, а ключом к победе для ЦСКА стала наша плохая защита", - сказал Куртинайтис.

В следующем туре Евролиги ЦСКА на выезде сыграет с немецкой "Альбой" 25 октября, днем ранее "Химки" в гостях встретятся с немецкой "Баварией". Следующий очный матч соперников состоится 6 января 2020 года в рамках Единой лиги ВТБ.

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