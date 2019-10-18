ЧЕ-2020 по самбо пройдет во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Оргкомитет чемпионата Европы по самбо 2020 года в Екатеринбурге определился с местом проведения турнира - соревнования пройдут на площадке Дворца игровых видов спорта. Об этом ТАСС сообщил президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

Решение о проведении чемпионата Европы 2020 года в Екатеринбурге было принято на конгрессе Европейской федерации самбо в испанском Хихоне в 2019 году. Екатеринбург был единственным претендентом на проведение турнира.

"Прошло два выездных заседания оргкомитета турнира, его возглавил замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов, - сообщил Елисеев. - Определились с местом проведения - чемпионат пройдет на площадке Дворца игровых видов спорта, в соревнованиях планируется участие около 600 спортсменов".

Елисеев отметил опыт Екатеринбурга в проведении крупных спортивных соревнований. "Здесь четырежды проходил чемпионат России по самбо, дважды проводились турниры Большого шлема по дзюдо, город принимал чемпионат Европы по настольному теннису и, конечно, матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, в 2023 году Екатеринбург проведет летнюю Универсиаду - это по-настоящему спортивный город", - сказал Елисеев.

"Подготовка к чемпионату Европы идет полным ходом, разработан регламент, определены сферы ответственности по всем направлениям - транспорт, гостиница, питание, сейчас решается вопрос с трансляцией", - сообщил Елисеев.

Чемпионат Европы по самбо 2020 года пройдет с 21 по 25 мая.