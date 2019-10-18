Власти Санкт-Петербурга ожидают около 1 млн болельщиков и туристов во время матчей ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Проведение матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге в 2020 году, как ожидается, привлечет в город около 1 млн болельщиков и туристов. Такой прогноз озвучил журналистам в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Я думаю, что такое же количество, как на чемпионат мира - более миллиона человек - мы ожидаем, и планируем под это количество и фан-зоны, и инфраструктуру города подготовить", - сказал Беглов, отвечая на вопрос, сколько туристов может привлечь чемпионат.

Беглов отметил, что спортивные объекты Петербурга готовы к проведению матчей и тренировок. "У нас нет практически никаких замечаний, все протоколы, которые подписаны, мы осуществляем. Город выделил около 600 млн рублей на проведение четырех матчей, которые пройдут в нашем городе. Стадион наш готов, четыре футбольных поля, на которых пройдут тренировки, тоже готовы. Волонтеров будет 1,5 тысячи - ведем с ними работу", - отметил губернатор.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи чемпионата Европы пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.