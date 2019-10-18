Эксперт: употребление Зыковым допинга могло произойти из-за незнания состава добавки

"Нигде нет ни малейшего намека на то, что принимал Зыков, единственное, что можно понять, что это было какое-то вещество в пищевой добавке. Сейчас индустрия спортивного и оздоровительного питания очень сложная, а самое главное, что она процентов на 70-90 основана на мифах. Берут какой-то компонент, травку, цветочек, ингредиент животного происхождения, и вокруг него выстраивают целую серию мифов. Которые, как правило, одинаковые - лечат от всего, от рака до простуды, и укрепляют иммунитет", - отметил эксперт.

В четверг НХЛ объявила, что 24-летний Зыков отстранен на 20 матчей за нарушение программы по употреблению препаратов или веществ, повышающих физические характеристики спортсменов. По словам президента по хоккейным операциям "Вегаса" Джорджа Макфи, хоккеист принимал запрещенное вещество на протяжении четырех лет. "Вегас" выступил с заявлением, в котором сказано, что Зыков осознанно принимал препарат, не уведомив об этом клуб.

"Но дело в том, что среди этого огромного количества травок-добавок, в обычных растениях, часто встречаются вещества, которые находятся в запрещенном списке, это либо напрямую запрещенный препарат, либо метаболит. В растениях очень много активных веществ, и в какой-нибудь допинг может превратиться, например, что-нибудь из герани, шалфея, - добавил Дурманов. - То, что случилось с Зыковым, может произойти с любым спортсменом, да так и происходит - с сотнями, тысячами атлетов, они берут пищевую добавку, где написано название трав, экзотических фруктов, но нигде не указано, что среди компонентов есть что-то запрещенное, тем более, что в Северной Америке пищевые добавки не регистрируются и не испытываются. Предполагать, что спортсмен специально употреблял какой-то допинг - да ну, нет, конечно".

Не нужно экспериментировать

Дурманов отметил, что спортсменам стоит меньше экспериментировать с употреблением пищевых добавок и при необходимости применять проверенные препараты, которые не содержат неуказанных субстанций.

"Советы тут давать трудно, потому что если сказать "доверяйте только врачам", то выясняется, что и врачи не всегда имеют полную информацию об этих добавках. Это очень актуально для российского спорта, ведь у нас были такие случаи. Если сказать "читайте побольше, узнавайте", то это все равно что велеть спортсмену - выучи пару иностранных языков, прочитай две-три книги, а еще около сотни статей, и тогда у тебя будет какое-то мнение. Поэтому можно сказать только одно - не ведитесь на яркие этикетки, на препараты, которые много обещают, оставайтесь в рамках хорошо проверенных и надежных пищевых добавок, по которым проблем нет", - заключил собеседник ТАСС.