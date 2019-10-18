Сборная России не сумела выйти в четвертьфинал ЧМ по керлингу в миксте

ТАСС, 18 октября. Сборная России по керлингу проиграла команде Южной Кореи со счетом 1:9 в матче 1/8 финала на чемпионате мира среди смешанных команд. Турнир проходит в шотландском городе Абердин.

В составе российской сборной выступали Александр Еремин (скип), Анастасия Москалева, Даниил Горячев и Дарья Морозова. На групповом этапе россияне обыграли представителей Южной Кореи (10:2). Сборная России вышла в плей-офф турнира, не потерпев ни одного поражения.

В четвертьфиналах турнира сыграют команды Канады и Дании, Норвегии и Венгрии, сборные Южной Кореи и Шотландии узнают своих соперников позднее, когда определятся еще два участника 1/4 финала. Четвертьфиналы пройдут в пятницу.

На групповом этапе 40 команд были разделены на пять групп. В плей-офф вышли по три лучшие сборные из каждой группы, а также еще одна команда, ставшая лучшей среди сборных, занявшие четвертые места.

Чемпионат мира среди смешанных команд проводится с 2015 года. Сборная России выигрывала золото в 2016 году, а двумя годами позже завоевала бронзу. Действующим чемпионом мира является команда Канады. Турнир завершится в субботу.