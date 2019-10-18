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Летние олимпийские виды спорта

Результаты сборных РФ по художественной гимнастике за последние 3 года признаны успешными

Российские сборные занимали первое место в общекомандном зачете на последних трех чемпионатах мира и Европы

ТАСС, 18 октября. Исполком Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) признал успешными выступления российских сборных в период с 2017 по 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ВФХГ.

На чемпионате мира 2019 года в Баку российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав 13 наград - восемь золотых, две серебряные и три бронзовые. На мировых первенствах 2017 и 2018 годов российские спортсменки также были первыми, завоевав на турнире в Софии 13 (7-5-1) наград, а на соревнованиях в итальянском Пизаро - 12 (7-2-3). На чемпионатах Европы 2017, 2018 и 2019 годов российская сборная также становилась победителем общекомандного зачета.

В ходе исполкома организации был утвержден календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по художественной гимнастике на 2020 год. Также было принято решение о создании рабочей группы по подготовке изменений в Федеральный стандарт спортивной подготовки в части специального порядка спортивной подготовки по виду спорта "художественная гимнастика" для лиц мужского пола. В ходе исполкома были прекращены полномочия ряда членов тренерского совета организации и судей.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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