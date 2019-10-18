"Локомотив" обыграл "Ахмат" и одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу

Мячи забили Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86). Для португальца гол стал первым за "Локомотив", он перешел в команду на правах аренды в конце августа. Коломейцева признали лучшим игроком встречи.

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Дебютный гол Александра Коломейцева в этом сезоне. #АхматЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР https://t.co/yH9Ux8Qm1r «МАТЧ! КЛУБ» https://t.co/dMJZz2judP

На 32-й минуте из-за травмы был заменен нападающий столичного клуба Лука Джорджевич, вместо него в игру вступил 21-летний Даниил Куликов, который впервые вышел на поле в составе "Локомотива" в чемпионате России.

"Локомотив" одержал пятую победу подряд в национальном первенстве, в последний раз подопечные Юрия Семина не смогли выиграть 31 августа, тогда "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Ростову" со счетом 1:2.

"Локомотив" лидирует в таблице чемпионата России, набрав 29 очков, "Ахмат" идет на 14-м месте, в активе команды 12 баллов. В следующем туре железнодорожники примут столичный "Спартак" 27 октября, 22 октября "Локомотив" сыграет в гостях с итальянским "Ювентусом" в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. "Ахмат" в 14-м туре 26 октября дома встретится с тульским "Арсеналом".