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Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Ахмат" и одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу

Железнодорожники выиграли в гостях со счетом 2:0 и продолжили возглавлять турнирную таблицу
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Описание
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном.

Мячи забили Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86). Для португальца гол стал первым за "Локомотив", он перешел в команду на правах аренды в конце августа. Коломейцева признали лучшим игроком встречи.

На 32-й минуте из-за травмы был заменен нападающий столичного клуба Лука Джорджевич, вместо него в игру вступил 21-летний Даниил Куликов, который впервые вышел на поле в составе "Локомотива" в чемпионате России.

"Локомотив" одержал пятую победу подряд в национальном первенстве, в последний раз подопечные Юрия Семина не смогли выиграть 31 августа, тогда "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Ростову" со счетом 1:2.

"Локомотив" лидирует в таблице чемпионата России, набрав 29 очков, "Ахмат" идет на 14-м месте, в активе команды 12 баллов. В следующем туре железнодорожники примут столичный "Спартак" 27 октября, 22 октября "Локомотив" сыграет в гостях с итальянским "Ювентусом" в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. "Ахмат" в 14-м туре 26 октября дома встретится с тульским "Арсеналом".

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1282221-626
3Краснодар1282225-1326
4Ростов1282223-1526
5ЦСКА1281319-1125
6Уфа1243511-1115
7Арсенал1242614-1814
8Оренбург1242617-1914
9Урал1242618-2614
10Крылья Советов1242617-1614
11Рубин124268-1614
12Спартак1242613-1614
13Сочи1233610-1512
14Ахмат133378-1912
15Динамо122468-1410
16Тамбов1222810-198

 

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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