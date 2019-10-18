"Локомотив" обыграл "Ахмат" и одержал пятую победу подряд в чемпионате России по футболу

ГРОЗНЫЙ, 18 октября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 2:0 обыграл грозненский "Ахмат" в стартовом матче 13-го тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла в Грозном.
Мячи забили Александр Коломейцев (23-я минута) и Жоау Мариу (86). Для португальца гол стал первым за "Локомотив", он перешел в команду на правах аренды в конце августа. Коломейцева признали лучшим игроком встречи.
Дебютный гол Александра Коломейцева в этом сезоне.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 18, 2019
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На 32-й минуте из-за травмы был заменен нападающий столичного клуба Лука Джорджевич, вместо него в игру вступил 21-летний Даниил Куликов, который впервые вышел на поле в составе "Локомотива" в чемпионате России.
"Локомотив" одержал пятую победу подряд в национальном первенстве, в последний раз подопечные Юрия Семина не смогли выиграть 31 августа, тогда "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Ростову" со счетом 1:2.
"Локомотив" лидирует в таблице чемпионата России, набрав 29 очков, "Ахмат" идет на 14-м месте, в активе команды 12 баллов. В следующем туре железнодорожники примут столичный "Спартак" 27 октября, 22 октября "Локомотив" сыграет в гостях с итальянским "Ювентусом" в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. "Ахмат" в 14-м туре 26 октября дома встретится с тульским "Арсеналом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|12
|8
|2
|2
|21-6
|26
|3
|Краснодар
|12
|8
|2
|2
|25-13
|26
|4
|Ростов
|12
|8
|2
|2
|23-15
|26
|5
|ЦСКА
|12
|8
|1
|3
|19-11
|25
|6
|Уфа
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|7
|Арсенал
|12
|4
|2
|6
|14-18
|14
|8
|Оренбург
|12
|4
|2
|6
|17-19
|14
|9
|Урал
|12
|4
|2
|6
|18-26
|14
|10
|Крылья Советов
|12
|4
|2
|6
|17-16
|14
|11
|Рубин
|12
|4
|2
|6
|8-16
|14
|12
|Спартак
|12
|4
|2
|6
|13-16
|14
|13
|Сочи
|12
|3
|3
|6
|10-15
|12
|14
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|8-19
|12
|15
|Динамо
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|16
|Тамбов
|12
|2
|2
|8
|10-19
|8