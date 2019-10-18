Екимов: велогонщица Войнова победой на ЧЕ доказала, что сильна не только в команде

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Войнова победой в спринте на чемпионате Европы по велоспорту на треке в голландском Апелдорне доказала, что способна побеждать и в индивидуальных дисциплинах. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов.

Финал в индивидуальном спринте на чемпионате Европы состоялся в пятницу, Войнова завоевала золотую медаль, которая стала для нее 10-й на европейских первенствах (из них шесть - в командном спринте). Ранее на соревнованиях в Нидерландах велогонщица выиграла командный спринт в паре с Дарьей Шмелевой.

"Мы все Настю поздравили, - сказал Екимов. - Она доказала, что не только в командном спринте лучшая вместе с Дарьей Шмелевой, но и индивидуальными качествами тоже обладает. Впереди еще такая важная дисциплина, как кейрин, она и для Насти, и для Даши остается достижимой".

Также Войнова является четырехкратной чемпионкой мира (дважды - командный спринт, дважды - гит) и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном спринте. Чемпионат Европы по велоспорту на треке завершится 20 октября.