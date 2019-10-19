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Бокс

Россиянин Бетербиев победил Гвоздика и объединил два титула чемпиона мира по боксу

Поединок завершился техническим нокаутом в 10-м раунде
Артур Бетербиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Артур Бетербиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 19 октября. Россиянин Артур Бетербиев объединил два титула чемпиона мира, защитив пояс Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав звание Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), он выиграл у украинца Александра Гвоздика техническим нокаутом в 10-м раунде.

Бетербиев третий раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоеванный в ноябре 2017 года благодаря победе над немцем Энрико Кёллингом техническим нокаутом в 12-м раунде. В октябре прошлого года россиянин отстоял пояс, выиграв у британца Каллума Джонсона нокаутом в четвертом раунде, а в мае нынешнего года победил американца Радивойе Калайджича нокаутом в пятом раунде. В послужном списке 34-летнего Бетербиева теперь 15 побед (15 нокаутом) и ни одного поражения. Он стал четвертым российским боксером в истории, объединившим два пояса чемпиона мира или более по престижным версиям, ранее это удавалось Константину Цзю, Денису Лебедеву и Сергею Ковалеву.

Бетербиев провел успешную любительскую карьеру, став чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также выиграв более 300 поединков, уступив при этом всего в пяти боях. Среди побежденных значатся чемпионы мира среди профессионалов Ковалев и кубинец Юниер Дортикос. После Олимпиады 2012 года Бетербиев перешел в профессионалы, подписав контракт с канадским промоутером Ивоном Мишелем и переехав в Монреаль. В 2015 году россиянин заключил соглашение с американским менеджером Элом Хэймоном и выступает в США.

Гвоздик не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBC, который он завоевал в декабре 2018 года благодаря победе на канадцем Адонисом Стивенсоном. Украинец победил нокаутом в 11-м раунде, нанеся канадцу первое поражение за восемь лет и отобрав пояс, которым тот владел с 2013 года. Стивенсон после этого боя был госпитализирован и введен в искусственную кому. Через три недели он пришел в себя, а его состояние начало улучшаться.

После этого Гвоздик впервые защитил пояс, в марте нынешнего года победив француза Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. 32-летний украинец потерпел первое поражение на профессиональном ринге при 17 победах (14 нокаутом). Гвоздик является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.

На данный момент трое россиян владеют чемпионскими титулами. В этом списке, помимо Бетербиева и Ковалева (Всемирная боксерская организация (WBO), вес до 79,38 кг), значится Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация (WBA), до 79,38 кг).

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Бокс
Чемпион мира по боксу Бетербиев может провести следующий бой в России
Спортсмен в ночь на субботу победил украинца Гвоздика и объединил чемпионские титулы IBF и WBC
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