Бестемьянова: Степанова и Букин были элегантны в ритм-танце на этапе Гран-при в США

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, продемонстрировали красивое и элегантное катание в ритм-танце на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

Ритм-танец в рамках соревнований в США дуэты представили в ночь на субботу. Степанова и Букин получили за свой прокат 81,91 балла и занимают промежуточное второе место. Лидируют американцы Мэдисон Хаббэлл и Захари Донохью (84,97), третьими идут канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (79,17).

"Мы все очень довольны их прокатом, мне кажется, для первого выхода в этом сезоне они очень стабильны, по-взрослому катались, они были очень красивы и элегантны, что имеет большое значение в танцах, - сказала Бестемьянова. - Огромная благодарность [Валентину] Юдашкину за костюмы, мне очень понравился их танец. Конечно, были трудности - каток в Лас-Вегасе, на котором они выступают, нестандартен - он в длину и в ширину меньше. Поэтому у всех пар была нехватка в скорости, приходилось себя поджимать".

Один из элементов в прокате россиян - секцию обязательного танца - судьи оценили на второй уровень сложности из четырех возможных. "Не очень достойного уровня был обязательный танец, но с этим надо работать, - отметила Бестемьянова. - У первой пары [Хаббэлл / Донохью] четвертого уровня, а у наших второго. Надо работать, им немножко не хватило времени на техническую составляющую, они будут прибавлять семимильными шагами, потому что они по-хорошему только начали сезон".

В ходе проката у Степановой возникли проблемы с костюмом. "Это Ваня случайно наступил ей на юбку, но для меня костюмы были роскошными, - сказала собеседница агентства. - Если бы комментатор [Илья Авербух] не сказал, что юбка тяжеловата, вы бы мне этих вопросов не задавали, Александра из юной девочки превратилась в зрелую, красивую фигуристку в образе из мюзикла, который они катали. И все соответствует этому образу, который создали тренеры и [постановщик ритм-танца] Илья Авербух".

Этап Гран-при в США завершится в воскресенье.