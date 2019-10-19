Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: Степанова и Букин были элегантны в ритм-танце на этапе Гран-при в США

Россияне занимают второе место после первого вида программы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, продемонстрировали красивое и элегантное катание в ритм-танце на первом в сезоне этапе Гран-при в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

Ритм-танец в рамках соревнований в США дуэты представили в ночь на субботу. Степанова и Букин получили за свой прокат 81,91 балла и занимают промежуточное второе место. Лидируют американцы Мэдисон Хаббэлл и Захари Донохью (84,97), третьими идут канадцы Лоуренс Фурнье Бодри и Николай Соренсен (79,17).

"Мы все очень довольны их прокатом, мне кажется, для первого выхода в этом сезоне они очень стабильны, по-взрослому катались, они были очень красивы и элегантны, что имеет большое значение в танцах, - сказала Бестемьянова. - Огромная благодарность [Валентину] Юдашкину за костюмы, мне очень понравился их танец. Конечно, были трудности - каток в Лас-Вегасе, на котором они выступают, нестандартен - он в длину и в ширину меньше. Поэтому у всех пар была нехватка в скорости, приходилось себя поджимать".

Один из элементов в прокате россиян - секцию обязательного танца - судьи оценили на второй уровень сложности из четырех возможных. "Не очень достойного уровня был обязательный танец, но с этим надо работать, - отметила Бестемьянова. - У первой пары [Хаббэлл / Донохью] четвертого уровня, а у наших второго. Надо работать, им немножко не хватило времени на техническую составляющую, они будут прибавлять семимильными шагами, потому что они по-хорошему только начали сезон".

В ходе проката у Степановой возникли проблемы с костюмом. "Это Ваня случайно наступил ей на юбку, но для меня костюмы были роскошными, - сказала собеседница агентства. - Если бы комментатор [Илья Авербух] не сказал, что юбка тяжеловата, вы бы мне этих вопросов не задавали, Александра из юной девочки превратилась в зрелую, красивую фигуристку в образе из мюзикла, который они катали. И все соответствует этому образу, который создали тренеры и [постановщик ритм-танца] Илья Авербух".

Этап Гран-при в США завершится в воскресенье.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Авербух: российское женское одиночное катание слишком увлеклось внутренней борьбой
Российские фигуристки не вошли в первую тройку по итогам короткой программы на первом в сезоне этапе серии Гран-при
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС