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Футбол в России

"Чертаново" продлило серию без поражений в ФНЛ до четырех матчей, обыграв "Торпедо"

Встреча завершилась со счетом 1:0

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Столичное "Чертаново" со счетом 1:0 обыграло московское "Торпедо" в гостевом матче 18-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Единственный мяч в игре на 85-й минуте забил Владислав Сарвели.

"Чертаново" не проигрывает четвертый матч подряд в ФНЛ, на счету клуба три победы и одна ничья, в последний раз команда проигрывала дома ярославскому "Шиннику" 21 сентября. "Торпедо" в последних пяти матчах потерпело второе поражение при трех победах, всего для клуба это поражение стало третьим в текущем розыгрыше ФНЛ.

В турнирной таблице "Чертаново" поднялось на четвертое место, набрав 32 очка, "Торпедо" продолжает лидировать в лиге, в активе команды 43 балла. В следующем туре "Чертаново" примет на своем поле "Текстильщик" из Иваново 23 октября, "Торпедо" в этот же день сыграет дома с "Чайкой" из Ростовской области.

В другом матче игрового дня столичный "Спартак-2" в большинстве проиграл "Чайке" в гостевом матче со счетом 1:2.

Результаты остальных матчей игрового дня:

"Луч" (Владивосток) - "Енисей" (Красноярск) - 0:1;

"СКА-Хабаровск" - "Томь" (Томск) - 1:1;

"Авангард" (Курск) - "Текстильщик" - 2:1;

"Мордовия" (Саранск) - "Краснодар-2" - 0:3;

"Нижний Новгород" - "Химки" (Московская область) - 1:0;

"Армавир" - "Ротор" (Волгоград) - 0:0;

"Факел" (Воронеж) - "Шинник" - 0:4;

"Балтика" (Калининград) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:0.

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