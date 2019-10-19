Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Победы "Салавата" и ЦСКА, травма Капризова и 200-й гол Шипачева в КХЛ

В субботу состоялись пять матчей регулярного чемпионата
Кирилл Капризов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошли в субботу. ЦСКА на своем льду со счетом 3:0 переиграл челябинский "Трактор" и одержал шестую победу подряд.

На эту тему
Форвард ЦСКА Капризов получил травму в матче КХЛ с "Трактором"

ЦСКА тремя днями ранее провел тяжелый гостевой матч со столичным "Динамо", в котором одержал волевую победу со счетом 2:1. В той встрече из-за повреждения не принимал участия Михаил Григоренко. К игре с "Трактором" форвард первого звена вернулся в строй, капитан армейцев Сергей Андронов по-прежнему восстанавливается. "Трактор" подошел ко встрече с лидером регулярного чемпионата, имея три поражения подряд.

Команда из Челябинска на протяжении всего матча с ЦСКА смотрелась неплохо, но гостей снова подвела реализация моментов. Меньше "Трактора" (36 голов) в нынешнем сезоне забросили только "Амур" и рижское "Динамо" (по 30). ЦСКА же снова одержал победу благодаря высокому исполнительскому мастерству. Во втором периоде счет открыл Иван Телегин после красивой комбинации и нескольких передач в одно касание с участием Андрея Светлакова и Антона Слепышева.

В середине заключительной двадцатиминутки Телегин прекрасной передачей нашел открывшегося на пятаке Иржи Секача, который переправил шайбу в ворота. Точку в матче за две минуты до конца поставил Григоренко. Омрачила результат травма лучшего снайпера команды Кирилла Капризова. 22-летний форвард покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.

По словам главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, в воскресенье хоккеисту предстоит медобследование, после которого станет понятна серьезность травмы.

"Трактор" по потерянным очкам занимает последнее место в Восточной конференции. По словам главного тренера команды Петериса Скудры, руководство клуба в настоящий момент работает над изменениями в составе.

"Салават" выиграл "Зеленое дерби"

Два принципиальных соперника "Салават Юлаев" и "Ак Барс" провели первый из шести матчей между собой в регулярном чемпионате. Победу на домашнем льду праздновала команда из Уфы со счетом 3:1. "Салават Юлаев", выступающий в начале сезона нестабильно, сумел лучше настроиться на игру и нанести лидеру Восточной конференции четвертое поражение в сезоне в 18 матчах.

Из-за травмы не мог помочь "Салавату Юлаеву" капитан команды защитник Григорий Панин, который семь лет карьеры провел в "Ак Барсе". Состав казанской команды накануне матча в Уфе в результате обмена со СКА пополнил нападающий Олег Ли. Первый период прошел с обоюдными шансами, но счет не был открыт - все броски отражали вратари Адам Рейдеборн и Юха Метсола. В начале второго периода исполняющий обязанности капитана в отсутствии Григория Панина Линус Умарк кистевым броском поразил ворота "Ак Барса".

На 27-й минуте шведский форвард подрался с капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым, который проводил 700-й матч в КХЛ. После драки капитанов гости сравняли счет благодаря мощному щелчку защитника Альберта Яруллина. Но вскоре свою первую шайбу в сезоне забросил защитник уфимской команды Евгений Лисовец. Интрига в матче держалась до самого конца, за семь секунд до окончания основного времени Александр Кадейкин поразил пустые ворота и установил окончательный счет.

Следующая очная встреча между "Салаватом Юлаевым" и Ак Барсом" состоится 24 ноября также в Уфе. 23 декабря команды сыграют вынесенный матч в рамках KHL World Games в швейцарском Давосе.

200-й гол Шипачева в КХЛ

Московское "Динамо" начало серию выездных игр на Дальний Восток с победы над китайским "Куньлунем". Встреча завершилась со счетом 2:1. Бело-голубые из-за травмы как минимум до конца октября потеряли нападающего первого звена Андре Петерссона. Его место в тройке с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным занял Даниил Тарасов.

На эту тему
Московское "Динамо" обыграло "Куньлунь". Шипачев забросил 200-ю шайбу в КХЛ

Тарасов принял участие в первом голе "Динамо", на восьмой минуте в большинстве с его передачи отличился Шипачев. Для капитана бело-голубых эта шайба стала 200-й в КХЛ, учитывая игры плей-офф. 32-летний форвард стал пятым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть этот рубеж, ранее подобного результата достигли Сергей Мозякин (393 шайбы), Данис Зарипов (272), Найджел Доус (254) и Михаил Варнаков (201). Всего в активе 32-летнего Шипачева 615 (200+415) очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.

На протяжении оставшейся части матча "Куньлунь" смотрелся предпочтительнее московской команды и перебросал соперника (36:25). Китайская команда сумела сравнять счет за пять минут до окончания первого периода благодаря голу Адама Крэкнелла в большинстве. "Куньлунь" имел еще ряд моментов для того, чтобы выйти вперед, но выше всяких похвал действовал вернувшийся в состав вратарь "Динамо" Александр Еременко.

Бело-голубые сумели забросить победную шайбу на пятой минуте третьего периода, автором стал Вячеслав Кулемин, забивший седьмой гол в регулярном чемпионате. Кулемин и Шипачев в списке лучших снайперов "Динамо" догнали Петерссона. Шипачев (7+15) в гонке бомбардиров единолично вышел на первое место, обогнав на одно очко Капризова. "Динамо" приблизилось к СКА, который занимает первое место в дивизионе Боброва, на расстояние одного очка.

"Адмирал" одержал домашнюю победу над "Северсталью" со счетом 5:3 и поднялся на третье место в Восточной конференции. Команда из Владивостока выиграла шестой матч из последних семи. В субботу дальневосточники сумели отыграться со счета 1:3. Дубль и голевая передача в активе Дениса Вихарева, также голом и двумя передачами отметился Мартин Бакош.

В еще одном матче дня нижегородское "Торпедо" одержало волевую гостевую победу над финским "Йокеритом" со счетом 4:3 в овертайме. Автозаводцы чуть более чем за пять минут до окончания третьего периода проигрывали со счетом 1:3, но сумели перевести игру в овертайм, где победную точку поставил Куинтон Хауден.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА19141101267-2433
2СКА2092011747-3924
3Витязь18101310347-2829
4Торпедо2174110859-5325
5Динамо Мск2091021750-4823
6Йокерит1762103549-4921
7Спартак1941213845-5218
8Северсталь20413011145-5617
9Локомотив18701001043-5016
10Динамо Мн1842021946-5615
11Сочи1941014937-5315
12Динамо Р18330001230-6712
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс18131000461-3528
2Авангард18111012354-3727
3Адмирал1973210632-4025
4Барыс17110002436-2724
5Салават Юлаев19100120644-3924
6Сибирь18100022438-3424
7Автомобилист1963102747-4622
8Трактор22620111236-5418
9Амур1960103930-3617
10Нефтехимик20511121040-4817
11Металлург Мг1951031942-5216
12Куньлунь19412021039-5116

 

Реклама на ТАСС
Готов к труду и обороне
Торжественная церемония открытия финального этапа фестиваля ГТО прошла в "Артеке"
Приветственное слово участникам направил министр спорта Павел Колобков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС