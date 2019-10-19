Победы "Салавата" и ЦСКА, травма Капризова и 200-й гол Шипачева в КХЛ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошли в субботу. ЦСКА на своем льду со счетом 3:0 переиграл челябинский "Трактор" и одержал шестую победу подряд.
ЦСКА тремя днями ранее провел тяжелый гостевой матч со столичным "Динамо", в котором одержал волевую победу со счетом 2:1. В той встрече из-за повреждения не принимал участия Михаил Григоренко. К игре с "Трактором" форвард первого звена вернулся в строй, капитан армейцев Сергей Андронов по-прежнему восстанавливается. "Трактор" подошел ко встрече с лидером регулярного чемпионата, имея три поражения подряд.
Команда из Челябинска на протяжении всего матча с ЦСКА смотрелась неплохо, но гостей снова подвела реализация моментов. Меньше "Трактора" (36 голов) в нынешнем сезоне забросили только "Амур" и рижское "Динамо" (по 30). ЦСКА же снова одержал победу благодаря высокому исполнительскому мастерству. Во втором периоде счет открыл Иван Телегин после красивой комбинации и нескольких передач в одно касание с участием Андрея Светлакова и Антона Слепышева.
В середине заключительной двадцатиминутки Телегин прекрасной передачей нашел открывшегося на пятаке Иржи Секача, который переправил шайбу в ворота. Точку в матче за две минуты до конца поставил Григоренко. Омрачила результат травма лучшего снайпера команды Кирилла Капризова. 22-летний форвард покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.
По словам главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, в воскресенье хоккеисту предстоит медобследование, после которого станет понятна серьезность травмы.
"Трактор" по потерянным очкам занимает последнее место в Восточной конференции. По словам главного тренера команды Петериса Скудры, руководство клуба в настоящий момент работает над изменениями в составе.
"Салават" выиграл "Зеленое дерби"
Два принципиальных соперника "Салават Юлаев" и "Ак Барс" провели первый из шести матчей между собой в регулярном чемпионате. Победу на домашнем льду праздновала команда из Уфы со счетом 3:1. "Салават Юлаев", выступающий в начале сезона нестабильно, сумел лучше настроиться на игру и нанести лидеру Восточной конференции четвертое поражение в сезоне в 18 матчах.
Из-за травмы не мог помочь "Салавату Юлаеву" капитан команды защитник Григорий Панин, который семь лет карьеры провел в "Ак Барсе". Состав казанской команды накануне матча в Уфе в результате обмена со СКА пополнил нападающий Олег Ли. Первый период прошел с обоюдными шансами, но счет не был открыт - все броски отражали вратари Адам Рейдеборн и Юха Метсола. В начале второго периода исполняющий обязанности капитана в отсутствии Григория Панина Линус Умарк кистевым броском поразил ворота "Ак Барса".
На 27-й минуте шведский форвард подрался с капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым, который проводил 700-й матч в КХЛ. После драки капитанов гости сравняли счет благодаря мощному щелчку защитника Альберта Яруллина. Но вскоре свою первую шайбу в сезоне забросил защитник уфимской команды Евгений Лисовец. Интрига в матче держалась до самого конца, за семь секунд до окончания основного времени Александр Кадейкин поразил пустые ворота и установил окончательный счет.
Зарипов дерется с Умарком. Когда еще такое увидишь.#ЗеленоеДерби pic.twitter.com/X2NKs7LxZH— КХЛ (@khl) October 19, 2019
Следующая очная встреча между "Салаватом Юлаевым" и Ак Барсом" состоится 24 ноября также в Уфе. 23 декабря команды сыграют вынесенный матч в рамках KHL World Games в швейцарском Давосе.
200-й гол Шипачева в КХЛ
Московское "Динамо" начало серию выездных игр на Дальний Восток с победы над китайским "Куньлунем". Встреча завершилась со счетом 2:1. Бело-голубые из-за травмы как минимум до конца октября потеряли нападающего первого звена Андре Петерссона. Его место в тройке с Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным занял Даниил Тарасов.
Тарасов принял участие в первом голе "Динамо", на восьмой минуте в большинстве с его передачи отличился Шипачев. Для капитана бело-голубых эта шайба стала 200-й в КХЛ, учитывая игры плей-офф. 32-летний форвард стал пятым игроком в истории лиги, сумевшим преодолеть этот рубеж, ранее подобного результата достигли Сергей Мозякин (393 шайбы), Данис Зарипов (272), Найджел Доус (254) и Михаил Варнаков (201). Всего в активе 32-летнего Шипачева 615 (200+415) очков в матчах регулярных чемпионатов и плей-офф.
На протяжении оставшейся части матча "Куньлунь" смотрелся предпочтительнее московской команды и перебросал соперника (36:25). Китайская команда сумела сравнять счет за пять минут до окончания первого периода благодаря голу Адама Крэкнелла в большинстве. "Куньлунь" имел еще ряд моментов для того, чтобы выйти вперед, но выше всяких похвал действовал вернувшийся в состав вратарь "Динамо" Александр Еременко.
Бело-голубые сумели забросить победную шайбу на пятой минуте третьего периода, автором стал Вячеслав Кулемин, забивший седьмой гол в регулярном чемпионате. Кулемин и Шипачев в списке лучших снайперов "Динамо" догнали Петерссона. Шипачев (7+15) в гонке бомбардиров единолично вышел на первое место, обогнав на одно очко Капризова. "Динамо" приблизилось к СКА, который занимает первое место в дивизионе Боброва, на расстояние одного очка.
"Адмирал" одержал домашнюю победу над "Северсталью" со счетом 5:3 и поднялся на третье место в Восточной конференции. Команда из Владивостока выиграла шестой матч из последних семи. В субботу дальневосточники сумели отыграться со счета 1:3. Дубль и голевая передача в активе Дениса Вихарева, также голом и двумя передачами отметился Мартин Бакош.
В еще одном матче дня нижегородское "Торпедо" одержало волевую гостевую победу над финским "Йокеритом" со счетом 4:3 в овертайме. Автозаводцы чуть более чем за пять минут до окончания третьего периода проигрывали со счетом 1:3, но сумели перевести игру в овертайм, где победную точку поставил Куинтон Хауден.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|19
|14
|1
|1
|0
|1
|2
|67-24
|33
|2
|СКА
|20
|9
|2
|0
|1
|1
|7
|47-39
|24
|3
|Витязь
|18
|10
|1
|3
|1
|0
|3
|47-28
|29
|4
|Торпедо
|21
|7
|4
|1
|1
|0
|8
|59-53
|25
|5
|Динамо Мск
|20
|9
|1
|0
|2
|1
|7
|50-48
|23
|6
|Йокерит
|17
|6
|2
|1
|0
|3
|5
|49-49
|21
|7
|Спартак
|19
|4
|1
|2
|1
|3
|8
|45-52
|18
|8
|Северсталь
|20
|4
|1
|3
|0
|1
|11
|45-56
|17
|9
|Локомотив
|18
|7
|0
|1
|0
|0
|10
|43-50
|16
|10
|Динамо Мн
|18
|4
|2
|0
|2
|1
|9
|46-56
|15
|11
|Сочи
|19
|4
|1
|0
|1
|4
|9
|37-53
|15
|12
|Динамо Р
|18
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|30-67
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|18
|13
|1
|0
|0
|0
|4
|61-35
|28
|2
|Авангард
|18
|11
|1
|0
|1
|2
|3
|54-37
|27
|3
|Адмирал
|19
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|32-40
|25
|4
|Барыс
|17
|11
|0
|0
|0
|2
|4
|36-27
|24
|5
|Салават Юлаев
|19
|10
|0
|1
|2
|0
|6
|44-39
|24
|6
|Сибирь
|18
|10
|0
|0
|2
|2
|4
|38-34
|24
|7
|Автомобилист
|19
|6
|3
|1
|0
|2
|7
|47-46
|22
|8
|Трактор
|22
|6
|2
|0
|1
|1
|12
|36-54
|18
|9
|Амур
|19
|6
|0
|1
|0
|3
|9
|30-36
|17
|10
|Нефтехимик
|20
|5
|1
|1
|1
|2
|10
|40-48
|17
|11
|Металлург Мг
|19
|5
|1
|0
|3
|1
|9
|42-52
|16
|12
|Куньлунь
|19
|4
|1
|2
|0
|2
|10
|39-51
|16