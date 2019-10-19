Победы "Салавата" и ЦСКА, травма Капризова и 200-й гол Шипачева в КХЛ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Пять матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошли в субботу. ЦСКА на своем льду со счетом 3:0 переиграл челябинский "Трактор" и одержал шестую победу подряд.

ЦСКА тремя днями ранее провел тяжелый гостевой матч со столичным "Динамо", в котором одержал волевую победу со счетом 2:1. В той встрече из-за повреждения не принимал участия Михаил Григоренко. К игре с "Трактором" форвард первого звена вернулся в строй, капитан армейцев Сергей Андронов по-прежнему восстанавливается. "Трактор" подошел ко встрече с лидером регулярного чемпионата, имея три поражения подряд.

Команда из Челябинска на протяжении всего матча с ЦСКА смотрелась неплохо, но гостей снова подвела реализация моментов. Меньше "Трактора" (36 голов) в нынешнем сезоне забросили только "Амур" и рижское "Динамо" (по 30). ЦСКА же снова одержал победу благодаря высокому исполнительскому мастерству. Во втором периоде счет открыл Иван Телегин после красивой комбинации и нескольких передач в одно касание с участием Андрея Светлакова и Антона Слепышева.

В середине заключительной двадцатиминутки Телегин прекрасной передачей нашел открывшегося на пятаке Иржи Секача, который переправил шайбу в ворота. Точку в матче за две минуты до конца поставил Григоренко. Омрачила результат травма лучшего снайпера команды Кирилла Капризова. 22-летний форвард покинул площадку во втором периоде и больше на льду не появлялся.

По словам главного тренера ЦСКА Игоря Никитина, в воскресенье хоккеисту предстоит медобследование, после которого станет понятна серьезность травмы.

"Трактор" по потерянным очкам занимает последнее место в Восточной конференции. По словам главного тренера команды Петериса Скудры, руководство клуба в настоящий момент работает над изменениями в составе.

"Салават" выиграл "Зеленое дерби"

Два принципиальных соперника "Салават Юлаев" и "Ак Барс" провели первый из шести матчей между собой в регулярном чемпионате. Победу на домашнем льду праздновала команда из Уфы со счетом 3:1. "Салават Юлаев", выступающий в начале сезона нестабильно, сумел лучше настроиться на игру и нанести лидеру Восточной конференции четвертое поражение в сезоне в 18 матчах.

Из-за травмы не мог помочь "Салавату Юлаеву" капитан команды защитник Григорий Панин, который семь лет карьеры провел в "Ак Барсе". Состав казанской команды накануне матча в Уфе в результате обмена со СКА пополнил нападающий Олег Ли. Первый период прошел с обоюдными шансами, но счет не был открыт - все броски отражали вратари Адам Рейдеборн и Юха Метсола. В начале второго периода исполняющий обязанности капитана в отсутствии Григория Панина Линус Умарк кистевым броском поразил ворота "Ак Барса".

На 27-й минуте шведский форвард подрался с капитаном "Ак Барса" Данисом Зариповым, который проводил 700-й матч в КХЛ. После драки капитанов гости сравняли счет благодаря мощному щелчку защитника Альберта Яруллина. Но вскоре свою первую шайбу в сезоне забросил защитник уфимской команды Евгений Лисовец. Интрига в матче держалась до самого конца, за семь секунд до окончания основного времени Александр Кадейкин поразил пустые ворота и установил окончательный счет.