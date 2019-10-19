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Футбол в Нидерландах

"Витесс" Слуцкого одержал крупную победу в матче чемпионата Нидерландов по футболу

В 10-м туре "Витесс" на выезде разгромил "ВВВ-Венло" со счетом 4:0, клуб идет на третьем месте в таблице

ТАСС, 19 октября. "Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого на выезде разгромил "ВВВ-Венло" со счетом 4:0 в матче чемпионата Нидерландов по футболу.

Дубль сделал Брайан Линсен (29-я и 34-я минуты), также голы забили Ришедли Базур (43) и Нуа Дико (53).

В турнирной таблице после 10 туров "Витесс" набрал 23 очка и занимает третье место, уступая по дополнительным показателям ПСВ из Эйндховена. Лидирует амстердамский "Аякс" (26 очков), "ВВВ-Венло" занимает 13-е место (9 очков). "Витесс" побил клубный рекорд по числу набранных очков в первых 10 турах в чемпионате (23), предыдущий лучший результат был достигнут в сезоне-2000/01 (22 очка). "Витесс" одержал седьмую победу в чемпионате (четвертую победу подряд).

"Витесс" примет "Ден Хаг" в 11-м туре 26 октября, в тот же день "ВВВ-Венло" на выезде сыграет с "Фортуной".

Слуцкий начал работу с "Витессом" летом 2018 года, подписав с клубом двухлетний контракт, в январе в тренерский штаб специалиста вошли бывшие защитники сборной России и столичного ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие. До этого Слуцкий работал в английском "Халле", российских клубах ЦСКА, "Крылья Советов", "Москва", "Уралан", "Олимпия", возглавлял сборную России. Под руководством специалиста ЦСКА стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России, он трижды становился лучшим тренером года по версии РФС. Под его руководством сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

Теги
Слуцкий, Леонид ВикторовичФутбол в Нидерландах
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