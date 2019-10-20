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Кубок мира по регби

Сборная Уэльса вышла в полуфинал Кубка мира по регби

В 1/4 финала валлийцы победили команду Франции со счетом 20:19
Описание
© EPA-EFE/MARK R. CRISTINO

ТАСС, 20 октября. Сборная Уэльса по регби одержала победу над командой Франции со счетом 20:19 в четвертьфинальном матче Кубка мира в Японии. Встреча прошла в Оите.

На счету валлийских регбистов по две попытки и реализации, а также два штрафных. Французские регбисты сделали три попытки и две реализации. Сборная Уэльса сумела отыграться со счета 10:19. Валлийцы в рейтинге World Rugby идут на третьем месте, команда Франции - на восьмом.

На Кубках мира сборные встретились во второй раз. Команды впервые сыграли на Кубке мира в 2011 году в полуфинале турнира, тогда французы обыграли валлийцев (9:8). Соперник команды Уэльса по полуфиналу определится позднее в воскресенье, им станет победитель матча между сборными Японии и ЮАР. Встреча 1/2 финала пройдет 27 октября в Иокогаме. В другом полуфинале 26 октября встретятся команды Англии и Новой Зеландии, игра также пройдет в Иокогаме.

Команда Уэльса принимает участие в Кубке мира в девятый раз, лучшим результатом является третье место (1987), также один раз сборная становилась четвертой (2011).

Сборная Франции в девятый раз принимала участие в Кубке мира, команда три раза становилась серебряным призером (1987, 1999, 2011), один раз - бронзовым (1995), еще дважды становилась четвертой (2003, 2007). На турнире 2015 года французы также выбыли на стадии 1/4 финала.

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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