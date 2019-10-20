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Кубок мира по регби

Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби

В первом полуфинале встретятся сборные Англии и Новой Зеландии, во втором - команды Уэльса и ЮАР
Регбист сборной ЮАР Франс Малерб EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE
Описание
Регбист сборной ЮАР Франс Малерб
© EPA-EFE/BUDDHIKA WEERASINGHE

ТАСС, 20 октября. Сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Японии со счетом 26:3 в четвертьфинальном матче Кубка мира, став последним участником полуфинальной стадии турнира в Японии. Встреча прошла в Тёфу.

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На счету регбистов ЮАР три попытки, одна реализация и три штрафных. В активе японских спортсменов один штрафной. Сборная Японии в рейтинге World Rugby идет на шестом месте, команда ЮАР - на четвертом.

На Кубках мира сборные встретились во второй раз, впервые команды сыграли на Кубке мира в 2015 году на стадии группового раунда, тогда победу одержали японцы (34:32). В полуфинале турнира команда ЮАР сыграет со сборной Уэльса, которая в четвертьфинале оказалась сильнее французских регбистов (20:19). Встреча 1/2 финала пройдет 27 октября в Иокогаме. В другом полуфинале 26 октября встретятся команды Англии и Новой Зеландии, игра также пройдет в Иокогаме.

Команда Японии принимала участие в Кубке мира в девятый раз, сборная показала лучший результат в истории, ранее японцы ни разу не выходили в плей-офф.

Сборная ЮАР в седьмой раз принимает участие в Кубке мира, южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015), еще два раза команда завершала выступление на стадии 1/4 финала (2003, 2011).

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой. Турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится 2 ноября в Иокогаме.

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Кубок мира по регби
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