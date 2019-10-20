СМИ: бывший главный тренер "Спартака" Каррера может возглавить "Дженоа"

ТАСС, 21 октября. Итальянец Массимо Каррера является одним из кандидатов на пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста Джанлуку Ди Марцио.

Отмечается, что "Дженоа" в ближайшее время отправит в отставку действующего наставника команды итальянца Аурелио Андреацолли. В числе кандидатов на пост главного тренера называются итальянцы Дженнаро Гаттузо, Франческо Гвидолин, а также Каррера, который присутствовал на матче клуба против "Пармы" (1:5), который прошел в воскресенье.

В российском "Спартаке" Каррера провел два сезона, подписав контракт с клубом в 2016 году. В дебютном сезоне он привел команду к первому за 16 лет чемпионству, в сезоне-2017/18 выиграл Суперкубок России. Он покинул команду в октябре 2018 года. Ранее Каррера входил в тренерский штаб "Ювентуса" и сборной Италии.