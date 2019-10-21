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Футбол в России

Получивший тяжелую травму футболист "Рубина" Фомин переведен в палату отделения хирургии

В матче молодежного первенства 17-летний футболист получил травму живота, после чего перенес операцию

ТАСС, 21 октября. Футболист молодежного состава казанского "Рубина" Вячеслав Фомин, получивший тяжелую травму во время матча, переведен в палату хирургического отделения. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

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18 октября Фомин получил травму во время гостевого матча молодежного чемпионата России против московского "Спартака" (0:1). На 69-й минуте встречи 17-летний защитник получил повреждение в результате столкновения с соперником.

После срочной госпитализации в одну из московских больниц врачи диагностировали у футболиста тупую травму живота и большую потерю крови, затем ему была проведена операция. В воскресенье спортсмена сняли с аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Фомин провел в этом сезоне 12 матчей в молодежном первенстве, не отметившись результативными действиями.

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