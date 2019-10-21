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Футбол в России

Внук Льва Яшина считает, что фильм откроет новые знания о легендарном человеке и вратаре

Фильм Василия Чигинского "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" выйдет в прокат в конце ноября
Внук Льва Яшина Василий Фролов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Внук Льва Яшина Василий Фролов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Биографическая драма "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" режиссера Василия Чигинского откроет больше малоизвестных фактов о легендарном вратаре как о человеке. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал внук Яшина Василий Фролов.

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Премьерный показ фильма планируется на конец ноября. В кинотеатрах картину можно будет посмотреть с 28 ноября. Главную роль в фильме сыграл актер Александр Фокин.

"Я только за, чтобы снимали фильмы о великих и легендарных людях прошлого. Все знают о том, что Лев Яшин - единственный вратарь, у которого есть "Золотой мяч", а больше ничего не знают. Думаю, что этот фильм откроет больше знаний о Льве Ивановиче как о человеке", - отметил Фролов.

22 октября исполняется 90 лет со дня рождения Яшина. Яшин выступал в составе московского "Динамо" с 1950 по 1971 год, а также за сборную СССР с 1954-го по 1967-й. Вместе с "Динамо" Яшин стал пятикратным чемпионом СССР, пятикратным серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР. В составе советской сборной Яшин выиграл Олимпийские игры 1956 года и чемпионат Европы 1960 года, а также стал серебряным призером европейского первенства 1964 года.

Яшин выступал на трех чемпионатах мира (1958, 1962, 1966), в 1966 году сборная СССР показала свой лучший результат, заняв четвертое место. В 1963 году Яшин был признан лучшим футболистом Европы, получив "Золотой мяч" (самая престижная личная награда в футболе, учрежденная журналом France Football в 1956 году - прим. ТАСС), на данный момент он является единственным вратарем в истории, завоевавшим этот приз. Яшин умер в 1990 году в возрасте 60 лет.

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