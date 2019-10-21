Российские арбитры Еськов и Иванов получили назначения на матчи Лиги Европы

ТАСС, 21 октября. Российские бригады арбитров во главе с Алексеем Еськовым и Сергеем Ивановым получили назначения на матчи третьего тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Еськов рассудит матч группы Е между французским "Ренном" и румынским ЧФР. Его помощниками станут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, резервным арбитром назначен Владислав Безбородов.

Иванов получил назначение на матч группы I между бельгийским "Гентом" и немецким "Вольфсбургом". Помогать Иванову будут Роман Усачев и Алексей Лунев, резервный арбитр - Михаил Вилков.

"Ренн" и ЧФР проведут матч 24 октября во Франции, "Гент" и "Вольфсбург" в этот же день сыграют в Бельгии.