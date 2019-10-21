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КХЛ

Четыре шайбы Тарасова помогли московскому "Динамо" обыграть "Амур" в матче КХЛ

Встреча в Хабаровске завершилась победой гостей со счетом 5:1
Даниил Тарасов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Даниил Тарасов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 октября. Московское "Динамо" обыграло хабаровский "Амур" со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), четыре шайбы на свой счет записал 28-летний нападающий гостей Даниил Тарасов. Встреча прошла в Хабаровске.

В составе "Амура" шайбу забросил Гинек Зогорна (45-я минута). В составе "Динамо" четырежды отличился Даниил Тарасов (7, 25, 40, 48), он впервые забросил шайбу в текущем сезоне. Еще одна шайба гостей на счету 40-летнего Максима Афиногенова, который провел 600-й матч в чемпионатах страны, нападающий забил впервые с 22 сентября 2018 года.

Тарасов стал первым игроком "Динамо" с 29 сентября 1984 года, который забросил четыре шайбы в одной игре, а Шипачев - первым, отдавшим четыре голевые передачи. В сентябре 1984-го "Динамо" в домашнем матче чемпионата СССР обыграло "Крылья Советов" со счетом 10:3, четыре шайбы забросил Сергей Светлов, а четыре результативные передачи отдал Сергей Яшин.

Тарасов стал 13-м хоккеистом "Динамо", сумевшим забросить не менее трех шайб в одном матче КХЛ. Всего на счету хоккеистов московского клуба 17 хет-триков в матчах лиги (регулярный чемпионат - 12 раз, плей-офф - 5). В предыдущий раз не менее трех шайб в одной игре в составе "Динамо" забрасывал Афиногенов, трижды отличившийся 22 сентября 2018 года в домашней игре с минским "Динамо" (5:2).

Голкипер "Динамо" Александр Еременко провел 350-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ, нападающий "Амура" Вячеслав Ушенин сыграл 300-ю встречу. "Динамо" в 10-й раз обыграло "Амур" в Хабаровске, "Амур" на своей площадке не может победить бело-голубых более девяти лет - последняя победа была добыта 3 января 2010 года (4:3 ОТ).

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" занимает второе место, набрав 25 очков в 21 матче. "Амур" идет на 11-й строчке, имея в активе 17 очков после 20 игр. В следующем матче 23 октября "Динамо" сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом", тренером которого является Светлов. "Амур" примет "Сочи" в тот же день.

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