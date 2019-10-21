Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Китайский шахматист Ван Хао завоевал путевку на турнир претендентов

Ван Хао добился этого права по итогам турнира на острове Мэн

ТАСС, 21 октября. Китайский шахматист Ван Хао одержал победу белыми фигурами над англичанином Дэвидом Хауэллом в заключительном туре турнира на острове Мэн. Соревнование являлось квалификационным на турнир претендентов.

Ван Хао и американец Фабиано Каруана, который уже получил путевку на турнир претендентов, набрали по 8 очков по итогам 11 туров.

Турнир претендентов пройдет весной 2020 года в Екатеринбурге. Его победитель получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Россияне завоевали 20 наград в третий медальный день на Всемирных военных играх
Среди них восемь золотых медалей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС