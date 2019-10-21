Китайский шахматист Ван Хао завоевал путевку на турнир претендентов

ТАСС, 21 октября. Китайский шахматист Ван Хао одержал победу белыми фигурами над англичанином Дэвидом Хауэллом в заключительном туре турнира на острове Мэн. Соревнование являлось квалификационным на турнир претендентов.

Ван Хао и американец Фабиано Каруана, который уже получил путевку на турнир претендентов, набрали по 8 очков по итогам 11 туров.

Турнир претендентов пройдет весной 2020 года в Екатеринбурге. Его победитель получит право сразиться за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.