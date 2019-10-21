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Бычков: финалы молодежного ЧЕ по скалолазанию в Воронеже собрали аншлаг на трибунах

Всего соревнования посетили около трех тысяч человек

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Зрительские трибуны во время финальных соревнований молодежного первенства Европы по скалолазанию в Воронеже были заполнены полностью. Об этом ТАСС в понедельник рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Первенство Европы прошло в Воронеже впервые, соревнования состоялись 18-20 октября. Участниками европейского первенства стали скалолазы в возрасте от 14 до 19 лет. Российские спортсмены завоевали две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали в дисциплине "скорость", а также две золотые награды в многоборье. В дисциплине "трудность" россияне остались без призовых мест.

"Во время финалов у нас собирался полный зал зрителей. Всего соревнования посетили порядка трех тысяч человек. Было много тех, кто до этого турнира никогда ничего не слышал о скалолазании, но сейчас решил прийти и посмотреть, что же это такое", - отметил Бычков.

Скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр на соревнованиях 2020 года в Токио. Также Международный олимпийский комитет в марте одобрил включение скалолазания в программу Олимпиады 2024 года.

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