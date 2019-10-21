Россияне завоевали 20 наград в третий медальный день на Всемирных военных играх

ТАСС, 21 октября. Российские спортсмены завоевали 20 наград в третий медальный день VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском Ухане.

Россияне принесли национальной команде восемь золотых, семь серебряных и пять бронзовых наград. Золотые медали завоевали Михаил Антонян, Евгений Терентьев и Анастасия Щербакова (конный спорт, командные соревнования по конкуру), Инна Дериглазова (рапира), Дмитрий Цветков (индивидуальное ориентирование на длинные дистанции), Анастасия Рудная (индивидуальное ориентирование на длинные дистанции), пловцы Даниил Пахомов (100 м баттерфляем), борцы вольного стиля Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Хетаг Цаболов (до 74 кг) и Артур Найфонов (до 86 кг).

Серебряными призерами соревнований стали Константин Лоханов (сабля), Павел Кабанов (водно-спасательное многоборье, 100 м), Мария Патласова (водноспасательное многоборье, 100 м), Алексей Алипов (стрельба, трап), Олег Костин (плавание, 100 м баттерфляем), Светлана Чимрова (плавание, 200 м баттерфляем), сборная России по плаванию на дистанции 4х100 м свободным стилем (Петр Жихарев, Роман Ларин, Владислав Гринев, Денис Авдеев, Ирина Кривоногова, Виктория Белякова, Анастасия Гуженкова, Дарья Устинова),

Бронзовые медали соревнований завоевали Николай Скворцов (водно-спасательное многоборье, 100 м), сборная России по водно-спасательному многоборью (Скворцов, Николай Потураев, Евгений Куликов, Даниил Марков в эстафете 4х25 м), сборная России по парашутному спорту (Евгения Фурман, Елена Тушева, Ольга Кравченко и Таисии Кривовощекова), женская сборная по стрельбе в трапе (Юлия Савельева, Татьяна Барсук и Юлия Туголукова), мужская команда по стрельбе в трапе (Максим Смыков, Максим Кабацкий и Алипов).

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 18 золотых, 17 серебряных и 16 бронзовых наград, лидирует команда Китая (41-16-13), на третьем месте идет команда Германии (4-3-6). Соревнования завершатся 27 октября.