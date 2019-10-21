ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Торпедо"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (3-я и 53-я минуты), по одной шайбе забросили Линден Вей (20), Иржи Секач (30) и Константин Окулов (60). У проигравших отличились Пол Щехура (43) и Георгий Мишарин (46).
ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах КХЛ, в последний раз клуб проиграл 3 октября в домашнем матче подольскому "Витязю" (1:2). "Торпедо" в последних пяти матчах потерпело три поражения.
В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. "Торпедо" идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче ЦСКА примет на своей арене хельсинкский "Йокерит" 24 октября, "Торпедо" в этот же день примет столичный "Спартак".
В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостевом матче ярославский "Локомотив" со счетом 2:1. В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор", набрав 20 очков после 23 матчей, поднялся на восьмое место, "Локомотив" после 19 матчей идет девятым на Западе, имея в активе 16 очков.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|20
|15
|1
|1
|0
|1
|2
|72-26
|35
|2
|Динамо Мск
|21
|10
|1
|0
|2
|1
|7
|55-49
|25
|3
|Витязь
|19
|10
|1
|3
|1
|1
|3
|49-31
|30
|4
|Торпедо
|22
|7
|4
|1
|1
|0
|9
|61-58
|25
|5
|СКА
|21
|9
|2
|0
|1
|1
|8
|49-42
|24
|6
|Йокерит
|17
|6
|2
|1
|0
|3
|5
|49-49
|21
|7
|Спартак
|20
|5
|1
|2
|1
|3
|8
|48-54
|20
|8
|Северсталь
|20
|4
|1
|3
|0
|1
|11
|45-56
|17
|9
|Локомотив
|19
|7
|0
|1
|0
|0
|11
|44-52
|16
|10
|Динамо Мн
|18
|4
|2
|0
|2
|1
|9
|46-56
|15
|11
|Сочи
|20
|4
|1
|0
|1
|4
|10
|39-56
|15
|12
|Динамо Р
|19
|3
|3
|0
|0
|0
|13
|31-69
|12
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|19
|14
|1
|0
|0
|0
|4
|67-36
|30
|2
|Авангард
|19
|11
|1
|0
|1
|2
|4
|54-40
|27
|3
|Барыс
|18
|11
|1
|0
|0
|2
|4
|39-29
|26
|4
|Адмирал
|19
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|32-40
|25
|5
|Салават Юлаев
|19
|10
|0
|1
|2
|0
|6
|44-39
|24
|6
|Сибирь
|18
|10
|0
|0
|2
|2
|4
|38-34
|24
|7
|Автомобилист
|20
|6
|3
|1
|0
|2
|8
|48-52
|22
|8
|Трактор
|23
|7
|2
|0
|1
|1
|12
|38-55
|20
|9
|Нефтехимик
|21
|6
|1
|1
|1
|2
|10
|42-49
|19
|10
|Металлург Мг
|20
|6
|1
|0
|3
|1
|9
|45-52
|18
|11
|Куньлунь
|20
|5
|1
|2
|0
|2
|10
|42-53
|18
|12
|Амур
|20
|6
|0
|1
|0
|3
|10
|31-41
|17