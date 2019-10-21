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КХЛ

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Торпедо"

Встреча завершилась со счетом 5:2
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (3-я и 53-я минуты), по одной шайбе забросили Линден Вей (20), Иржи Секач (30) и Константин Окулов (60). У проигравших отличились Пол Щехура (43) и Георгий Мишарин (46).

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах КХЛ, в последний раз клуб проиграл 3 октября в домашнем матче подольскому "Витязю" (1:2). "Торпедо" в последних пяти матчах потерпело три поражения.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. "Торпедо" идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче ЦСКА примет на своей арене хельсинкский "Йокерит" 24 октября, "Торпедо" в этот же день примет столичный "Спартак".

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостевом матче ярославский "Локомотив" со счетом 2:1. В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор", набрав 20 очков после 23 матчей, поднялся на восьмое место, "Локомотив" после 19 матчей идет девятым на Западе, имея в активе 16 очков.

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА20151101272-2635
2Динамо Мск21101021755-4925
3Витязь19101311349-3130
4Торпедо2274110961-5825
5СКА2192011849-4224
6Йокерит1762103549-4921
7Спартак2051213848-5420
8Северсталь20413011145-5617
9Локомотив19701001144-5216
10Динамо Мн1842021946-5615
11Сочи20410141039-5615
12Динамо Р19330001331-6912
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс19141000467-3630
2Авангард19111012454-4027
3Барыс18111002439-2926
4Адмирал1973210632-4025
5Салават Юлаев19100120644-3924
6Сибирь18100022438-3424
7Автомобилист2063102848-5222
8Трактор23720111238-5520
9Нефтехимик21611121042-4919
10Металлург Мг2061031945-5218
11Куньлунь20512021042-5318
12Амур20601031031-4117

 

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