ЦСКА одержал седьмую победу подряд в КХЛ, обыграв "Торпедо"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. ЦСКА со счетом 5:2 обыграл нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дублем отметился Никита Нестеров (3-я и 53-я минуты), по одной шайбе забросили Линден Вей (20), Иржи Секач (30) и Константин Окулов (60). У проигравших отличились Пол Щехура (43) и Георгий Мишарин (46).

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в матчах КХЛ, в последний раз клуб проиграл 3 октября в домашнем матче подольскому "Витязю" (1:2). "Торпедо" в последних пяти матчах потерпело три поражения.

В турнирной таблице Западной конференции ЦСКА продолжает лидировать, набрав 35 очков после 20 матчей. "Торпедо" идет на четвертой строчке, имея в активе 25 очков в 22 играх. В следующем матче ЦСКА примет на своей арене хельсинкский "Йокерит" 24 октября, "Торпедо" в этот же день примет столичный "Спартак".

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" прервал серию из четырех поражений, обыграв в гостевом матче ярославский "Локомотив" со счетом 2:1. В турнирной таблице Восточной конференции "Трактор", набрав 20 очков после 23 матчей, поднялся на восьмое место, "Локомотив" после 19 матчей идет девятым на Западе, имея в активе 16 очков.