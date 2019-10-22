Тренер "Зенита" Семак заявил, что ему импонирует путь развития ФК "Лейпциг"

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 22 октября. /ТАСС/. Главный тренер российского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что ему нравится путь развития, который избрал немецкий "Лейпциг". Об этом Семак заявил на предматчевой пресс-конференции.
"Зенит" проведет гостевую встречу против "Лейпцига" 23 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, начало - 19:55 мск.
"У нас не было выходных после матча с "Ростовом" (в котором "Зенит" одержал победу со счетом 6:1 в рамках 13-го тура чемпионата России - прим. ТАСС), - заявил Семак. - Мы тренировались в обычном режиме. Кто-то тренируется меньше, кто-то больше, мы стараемся делать так, чтобы все вышли на матч в оптимальном физическом состоянии. Все, кто прилетел в Лейпциг, здоровы".
"К каждой игре мы подходим индивидуально, мы всегда смотрим на состояние наших футболистов и игру соперника и уже потом начинаем думать о тактике. Что касается игры с "Ростовом", то мы совершали ошибки, нам есть, над чем работать. Будем стараться показать свою лучшую игру, "Лейпциг" тоже будет играть на победу, а кто победит - завтра увидим", - добавил Семак.
Также главный тренер "Зенита" назвал сильные качества немецкой команды. "Там достаточное количество молодых и быстрых игроков, команда быстро играет при переходах из обороны в атаку. Мне нравится, как обстоят дела с управлением в "Лейпциге", мне импонирует то, как развивается клуб, на каждую позицию есть кандидат на замену, в основном, молодые игроки. Если говорить об отдельных личностях, то многое строится на сильных качествах [нападающего] Тимо Вернера, он является одним из ключевых игроков, но нельзя забывать о других футболистах", - заключил Семак.
"Зенит" набрал четыре очка в группе G после трех матчей группового этапа. Французский "Лион" имеет такое же количество набранных баллов, "Лейпциг" - три, португальская "Бенфика" пока не набрала очков.