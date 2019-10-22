Тренер "Зенита" Семак заявил, что ему импонирует путь развития ФК "Лейпциг"

"У нас не было выходных после матча с "Ростовом" (в котором "Зенит" одержал победу со счетом 6:1 в рамках 13-го тура чемпионата России - прим. ТАСС), - заявил Семак. - Мы тренировались в обычном режиме. Кто-то тренируется меньше, кто-то больше, мы стараемся делать так, чтобы все вышли на матч в оптимальном физическом состоянии. Все, кто прилетел в Лейпциг, здоровы".

"К каждой игре мы подходим индивидуально, мы всегда смотрим на состояние наших футболистов и игру соперника и уже потом начинаем думать о тактике. Что касается игры с "Ростовом", то мы совершали ошибки, нам есть, над чем работать. Будем стараться показать свою лучшую игру, "Лейпциг" тоже будет играть на победу, а кто победит - завтра увидим", - добавил Семак.