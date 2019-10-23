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Летние олимпийские виды спорта

Шубенков вышел в финал Всемирных военных игр на дистанции 110 метров с барьерами

Решающий забег пройдет в среду, начало - 14:10 мск
Сергей Шубенков AP Photo/Petr David Josek
Описание
Сергей Шубенков
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 23 октября. Российский легкоатлет Сергей Шубенков стал финалистом на дистанции 110 метров с барьерами на VII Всемирных военных играх. Соревнования проходят в китайском городе Ухань.

Во втором полуфинальном забеге россиянин показал результат 13,51 секунды. Вторым к финишу пришел представитель Кувейта Якуб Аль-Юха (13,71). Третьим стал алжирец Амине Буанани (13,95).

В первом полуфинальном забеге победил Цзяньхан Цзэн (13,64). Второе место занял поляк Артур Нога (14,06), третьим финишировал швейцарец Брайан Пенья (14,15). Также в финал пробились представитель Индонезии Рио Махолтра и американец Маркус Макси. Решающий забег пройдет в 14:10 мск, россиянин побежит по седьмой дорожке.

В 2019 году Шубенков стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги, а на чемпионате мира в Дохе завоевал серебряную медаль. Всего в активе 29-летнего спортсмена одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. Также он является двукратным чемпионом Европы (2012, 2014), а в 2017 и 2018 годах становился победителем Бриллиантовой лиги.

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 27 золотых, 26 серебряных и 26 бронзовых наград. Лидирует команда Китая (58-27-16). На третьем месте идет сборная Бразилии (10-13-20). Соревнования завершатся 27 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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