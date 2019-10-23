"Зенит" напомнил Лейпцигу о Лиге чемпионов. Чем живет немецкий город в преддверии игры

В самом городе ничто не указывает на то, что здесь пройдет матч главного европейского клубного турнира

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 23 октября. /ТАСС/. Лейпциг готовится принять матч группового этапа Лиги чемпионов по футболу между местным одноименным клубом и российским "Зенитом". Игра пройдет в среду на стадионе "Ред Булл Арена", который вмещает 44 тыс. человек, и начнется в 19:55 мск. Петербургский клуб привлекает внимание местных болельщиков, они с удовольствием посетят стадион, чтобы посмотреть на игру любимого клуба против "Зенита". Об этом говорит тот факт, что практически все билеты на матч проданы. Фанаты "Лейпцига" давно ждали матча с таким сильным соперником, как "Зенит".

Описание На улицах Лейпцига © Тимофей Нежданов/ТАСС

Домашний стадион "Лейпцига", построенный в 1956 году, находится на возвышенности, к нему ведут крутые ступеньки. До перестройки в 1998 году стадион носил название Центральный и вмещал 100 тыс. зрителей, что делало его самым большим в Германии. В 2006 году арена приняла пять матчей чемпионата мира. "Ред Булл Арена" находится в 20 минутах ходьбы от центра Лейпцига. Вокруг стадиона расположен ухоженный сквер, на котором также находится арена гандбольного клуба. Гандбол популярен среди жителей Лейпцига, рядовой матч в национальном чемпионате создает вокруг себя не меньше ажиотажа, чем еврокубковые футбольные встречи. Путь от стадиона до центра города ведет через спальные районы. Они представляют из себя ряды либо частных домов, либо двухэтажных строений. Город не давит громоздкостью, а, наоборот, создает домашнюю атмосферу уюта. Мощная поддержка Центральная часть Лейпцига представляет из себя типичный центр европейского города - старые здания нависают над брусчатыми переулками. Каждый турист в городе стремится увидеть знаменитый Лейпцигский университет, основанный в 1409 году. Невозможно пройти мимо здания Лейпцигской оперы или могилы композитора Иоганна Себастьяна Баха, который на протяжении многих лет работал в Лейпциге, сам город по своей архитектуре очень похож на Санкт-Петербург. Население Лейпцига составляет около 600 тыс. человек, среди которых встречаются и мигранты из России.

"Зениту" не стоит беспокоиться за поддержку в предстоящем матче - вслед за любимым клубом в Лейпциг отправилось около 1500 человек. Однако это цифра может быть увеличена, поскольку к кассам стадиона по-прежнему продолжают подтягиваться фанаты "Зенита". Мощная поддержка петербуржцев ощущается уже сейчас, город практически полностью стал территорией русского языка. Приятная солнечная погода и комфортная температура в 19 градусов позволяет насладиться городом, приятно провести время на лавочках, в кафе, ресторанах и барах. При этом в самом городе ничто не указывает на то, что здесь в среду пройдет матч Лиги чемпионов. Единственное, что указывает на предстоящую встречу, - это "заряды" петербургских болельщиков, которые иногда раздаются из разных концов города, в остальном же на улицах нет ни афиш, ни рекламных баннеров, призывающих посетить игру. Местные журналисты писали лишь об успехах "Лейпцига" во внутреннем чемпионате, но ни слова не обронили о встрече с российским клубом. Клубные магазины также никак не сообщали о предстоящей игре, а некоторые сотрудники даже не знали, что "Лейпциг" играет в Лиге чемпионов против одного из ведущих клубов России.

Описание На улицах Лейпцига © Тимофей Нежданов/ТАСС

Скоротать время до матча можно не только прогулками в центре города или распитием немецкого пива в барах. В 15:00 мск команды "Зенита" и "Лейпцига" проведут матч в Юношеской лиге УЕФА на одном из тренировочных полей рядом с главным стадионом. Болельщики петербуржцев намерены посетить эту игру и поддержать молодых зенитовцев. Как уверяют активные фанаты клуба из Санкт-Петербурга, матч молодежных команд станет отличной разминкой перед главным событием выезда. Тренеры обменялись комплиментами На предматчевых пресс-конференциях главные тренеры команд уверили в том, что их подопечные будут играть только на победу. "Все, кто прилетел в Лейпциг, здоровы. К каждой игре мы подходим индивидуально, мы всегда смотрим на состояние наших футболистов и игру соперника и уже потом начинаем думать о тактике. Будем стараться показать свою лучшую игру, "Лейпциг" тоже будет играть на победу, а кто победит - завтра увидим", - сказал наставник "Зенита" Сергей Семак. "Мы пытаемся вернуться на наш путь. Чтобы стать лучше, мы просто должны тренироваться и доказывать каждый день. Нас ждет сложная игра, мы выложимся на максимум, наши игроки выйдут играть только на победу", - заявил главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман. Тренер "Лейпцига" считает "Зенит" достойным соперником. "У "Зенита" очень вариативная команда. Их очень трудно обыграть, в клубе собрано много отличных футболистов и личностей. "Зенит" играет очень компактно, их игра структурирована, с ними надо действовать персонально", - отметил Нагельсман.

Семак взглянул на вопрос более широко и подчеркнул тот факт, что ему нравится путь развития "Лейпцига". "Там достаточное количество молодых и быстрых игроков, команда быстро играет при переходах из обороны в атаку. Мне нравится, как обстоят дела с управлением в "Лейпциге", мне импонирует то, как развивается клуб, на каждую позицию есть кандидат на замену, в основном, молодые игроки", - отметил главный тренер "Зенита". Зрителей ждет матч соперников, испытывающих уважение друг к другу, несмотря на то, что командам важна, в первую очередь, победа, которую нужно добыть всеми доступными способами. Мощная поддержка со стороны фанатов обеих команд создаст атмосферу футбольного праздника, который запомнится надолго. В турнирной таблицы группы G "Зенит" и французский "Лион" набрали по четыре очка в двух матчах и занимают первые два места, "Лейпциг" идет третьим с тремя баллами, замыкает квартет португальская "Бенфика", которая проиграла оба матча в группе.