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Лига Европы

Гончаренко: матчи с "Ференцварошем" определят судьбу ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы

Армейцы сыграют с венгерским клубом в третьем и четвертом туре турнира
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Спаренные матчи с венгерским "Ференцварошем" определят судьбу российского ЦСКА в групповом этапе Лиги Европы по футболу. Такое мнение на пресс-конференции в среду высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.
ЦСКА в четверг в третьем туре группового этапа Лиги Европы на своем поле встретится с "Ференцварошем". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 19:55 мск. В первых двух играх армейцы потерпели два поражения.

"Спаренные матчи в моем понимании определяют судьбу группы. С учетом того, что мы проиграли два матча, эти игры будут определяющими. Команда готовится в хорошем настроении. После матчей сборных одну игру нужно потратить на то, чтобы втянуться и вернуть игровые связи", - отметил Гончаренко.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что готов ко встрече на сто процентов и легко сможет провести все 90 минут в случае необходимости. "Знаю о сопернике немногое, сегодня еще разберем игру с тренерским штабом. Видел, что в Лиге Европы сыграли вничью (с "Эспаньолом" со счетом 1:1), но играли от себя. В двух первых матчах мы старались выиграть, но не всегда это получается, кто-то ошибается", - сказал Обляков.

После двух туров ЦСКА занимает четвертое место в группе H, не набрав ни одного очка. Первую строчку занимает болгарский "Лудогорец" (6 очков), на второй позиции располагается испанский "Эспаньол" (4 очка), третье место занимает "Ференцварош", в активе которого одно очко. В четвертом туре группового этапа Лиги Европы "Ференцварош" и ЦСКА встретятся 7 ноября в Будапеште.

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