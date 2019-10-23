Бывший министр спорта Украины Жданов утвержден членом совета учредителей WADA

ТАСС, 23 октября. Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов утвержден на посту члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Жданов написал на своей странице в Facebook.
Выборы на пост члена совета учредителей WADA прошли 11 сентября. Жданов на выборах победил министра молодежи и спорта Турции Мехмета Мухаррема Касапоглу с перевесом в один голос. Позже турецкая делегация оспорила результаты выборов. По мнению турецкой стороны, Жданов не набрал необходимого числа голосов (было засчитано 47 голосов, из которых Жданов получил 24, для победы необходимо было набрать 50% плюс 1 голос).
"Сегодня комитет министров Совета Европы утвердил меня членом совета учредителей WADA от Европы, - написал Жданов. - Это не только моя победа, это победа всей спортивной общественности Украины, так как впервые в истории представитель Украины избран в WADA. На этой позиции я буду бороться за права чистых спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы".
Заседание совета учредителей WADA пройдет в польском Катовице 7 ноября, на нем будет утвержден новый президент организации. Британца Крейга Риди должен сменить министр спорта Польши Витольд Банька, который является единственным кандидатом на пост главы WADA.