Бывший министр спорта Украины Жданов утвержден членом совета учредителей WADA

ТАСС, 23 октября. Бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов утвержден на посту члена совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом Жданов написал на своей странице в Facebook.

Выборы на пост члена совета учредителей WADA прошли 11 сентября. Жданов на выборах победил министра молодежи и спорта Турции Мехмета Мухаррема Касапоглу с перевесом в один голос. Позже турецкая делегация оспорила результаты выборов. По мнению турецкой стороны, Жданов не набрал необходимого числа голосов (было засчитано 47 голосов, из которых Жданов получил 24, для победы необходимо было набрать 50% плюс 1 голос).