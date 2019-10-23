"Океан" разгромил "Инкомспорт" в 11-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. "Океан" из Керчи победил ялтинский "Инкомспорт" со счетом 3:0 в гостевом матче 11-го тура чемпионата Крыма по футболу.

Мячи забили Станислав Манаев (65-я минута), Георгий Кумаритов (71) и Илья Пшеничников (75).

В других матчах тура "ТСК-Таврия" выиграла у "Кызылташа" (3:2), "Евпатория" победила "Севастополь" (3:2), клуб "Фаворит - ВД Кафа" проиграл "Крымтеплице" (0:1).

В турнирной таблице лидирует "ТСК-Таврия", в активе которой 27 очков, далее следуют "Евпатория" (26), "Крымтеплица" и "Севастополь" (оба - по 18), "Кызылташ" (15), "Фаворит - ВД Кафа" (10), "Океан" (5) и "Инкомспорт" (4).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория", в сезоне-2018/19 - "Севастополь".