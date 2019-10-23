Футболисты "Краснодара" сыграют с "Трабзонспором" в матче группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 24 октября. Российский футбольный клуб "Краснодар" в третьем туре группового этапа Лиги Европы на выезде сыграет с турецким "Трабзонспором". Встреча пройдет на стадионе имени Шенола Гюнеша в четверг и начнется в 22:00 мск.

Арена вмещает 40 782 зрителя и названа в честь действующего тренера сборной Турции, который в 2002 году привел национальную команду страны к третьему месту на чемпионате мира, а также был признан тренером года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Гюнеш является легендой "Трабзонспора", он выступал за команду с 1972 по 1987 год, провел 424 матча, шесть раз становился чемпионом Турции и трижды - обладателем Кубка Турции. В качестве тренера Гюнеш приходил в "Трабзонспор" три раза (1988-1989, 2004-2005, 2009-2013), четырежды под его руководством команда финишировала на втором месте в чемпионате.

Стадион в Трабзоне был открыт в 2016 году, построен он по заявке Турции на проведение чемпионата Европы 2024 года, однако решением УЕФА турнир пройдет в Германии. Сборная России в рамках Лиги наций встречалась с турецкой командой на этом стадионе, победив со счетом 2:1. Из футболистов "Краснодара" в матче принимал участие травмированный сейчас полузащитник Юрий Газинский.

Проигравший почти выбывает из борьбы за плей-офф

После двух туров в группе С в активе "Трабзонспора" одно набранное очко, а у российской команды очков нет. "Краснодар" на выезде разгромно проиграл швейцарскому "Базелю" (0:5), дома уступил испанскому "Хетафе" (1:2). Команда из Турции на выезде проиграла "Хетафе" (0:1) и дома сыграла вничью с "Базелем" (2:2). Проигравший в личном противостоянии практически лишится шансов на выход в плей-офф Лиги Европы.

"Краснодар" по итогам прошлого сезона занял третье место в чемпионате России и впервые в своей истории принял участие в квалификации к Лиге чемпионов. Сначала российская команда сенсационно для многих выбила из борьбы португальский "Порту", а затем дважды уступила греческому "Олимпиакосу". На данный момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) после 13 туров "Краснодар" занимает третье место, на два очка отставая от лидирующих "Локомотива" и "Зенита". Из-за травм не смогут принять участия в игре упомянутый уже Газинский, вратарь Андрей Синицын, а также полузащитники Реми Кабелла и Виктор Классон.

"Трабзонспор" по итогам прошлого сезона занял четвертое место во внутреннем чемпионате и начал свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы. На предварительном этапе команда из Турции одолела чешскую "Спарту" и греческий АЕК. В чемпионате Турции на данный момент "Трабзонспор" занимает второе место после восьми туров, отставая на два очка от лидирующего "Аланьяспора". В трех последних играх первенства соперник "Краснодара" одержал три победы, две из которых с разгромным счетом.

В межсезонье клуб потратил только €4 млн на приобретение новичков. Причиной стали проблемы "Трабзонспора" с финансовым fair play, из-за которого УЕФА отстранил команду от еврокубков на один сезон. Также из-за этого клуб расстался с полузащитником Юсуфом Языджи, перешедшим во французский "Лилль" за €16 млн. Состав соперника "Краснодара" в межсезонье пополнили такие опытные игроки, как Даниэль Старридж и Джон Оби Микел, у английского "Кристал Пэласа" был арендован лучший бомбардир команды в чемпионате (пять голов в восьми матчах) Александр Серлот.

Из-за травмы не сможет помочь "Трабзонспору" самый перспективный игрок команды полузащитник Абдулкадир Омюр, под вопросом участие и Оби Микела. В стартовом составе, вероятно, выйдет форвард Донис Авдияй, который два года назад играл в "Шальке" под руководством нынешнего тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско. Бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года португалец Жуан Перейра в начале карьеры играл за "Бенфику" вместе с полузащитником "Краснодара" Манэулом Фернандешем, который с 2011 по 2014 год выступал за турецкий "Бешикташ".

Матч рассудит австрийская бригада арбитров. Главным судьей назначен Харальд Лехнер. Его помощниками станут Андреас Хайденрайх и Максимилиан Колбич, резервным рефери будет Джулиан Вайнбергер.

"Краснодар" не проигрывает турецким командам

"Краснодар" выступает в Лиге Европы шестой раз подряд и трижды преодолевал групповой этап турнира. Лучшего результата команда добилась в сезоне-2016/17, когда вышла в 1/8 финала турнира, где по сумме двух матчей уступила испанской "Сельте" со счетом 1:4.

С турецкими клубами "Краснодар" встречался дважды. В прошлом сезоне российская команда одержала две победы на групповом этапе Лиги Европы над "Акхисаром" (1:0 и 2:1). В 2017 году на стадии 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" по сумме двух матчей переиграл "Фенербахче". На своем поле команда одержала победу со счетом 1:0, а гостевой матч свела к ничьей - 1:1.

"Трабзонспор" в еврокубковых турнирах провел 129 матчей, в которых одержал 50 побед, потерпел 46 поражений и еще 33 игры свел вничью. До нынешнего сезона "Трабзонспор" последний раз выступал в групповом этапе в сезоне-2014/15. В 2011 году турецкий клуб дважды сыграл с московским ЦСКА на групповом этапе Лиги чемпионов (0:3, 0:0), а в 2014 году встретился с "Ростовом" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы (2:0, 0:0).

С учетом прошлого розыгрыша Лиги Европы "Краснодар" имеет внушительную серию без побед. Команда не может выиграть в этом турнире на протяжении семи матчей.