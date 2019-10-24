Голодец уверена, что ЧМ по пляжному футболу в Москве пройдет на самом высоком уровне

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия сможет провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года на самом высоком уровне. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, чей комментарий предоставила ТАСС ее пресс-служба.
Россия была выбрана в качестве места проведения чемпионата мира по пляжному футболу на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае. Помимо российской заявки на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор.
"Это решение стало свидетельством высокого доверия со стороны ФИФА к организации спортивных мероприятий в нашей стране, - сказала Голодец. - Чемпионат развивает традицию больших международных футбольных событий, которая началась с чемпионата мира по футболу и продолжится чемпионатом Европы в следующем году".
"Москва сможет провести чемпионат мира по пляжному футболу на самом высоком уровне, - добавила вице-премьер РФ. - Сегодня российская столица обладает самой современной и удобной спортивной инфраструктурой. В последнее время во всем мире набирают популярность новые виды спорта, доступные и демократичные. Среди них, безусловно, и пляжный футбол, который собирает большое число поклонников".
Голодец рассчитывает, что проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года поспособствует привлечению в Россию новых туристов, а сам турнир станет праздником для болельщиков.
"Отрадно, что одной из самых сильных сборных мира остаются игроки российской команды, - отметила она. - Наша сборная неоднократно выигрывала различные турниры, в том числе дважды чемпионат мира. Уверена, выступление нашей и других команд вызовет огромный интерес, станет настоящим праздником для болельщиков. Чемпионат привлечет новых туристов в нашу страну и поможет дальнейшей популяризации футбола".
Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.
Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России, выигравшая турнир в 2011 и 2013 годах, попала в группу C, где сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября).