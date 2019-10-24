Голодец уверена, что ЧМ по пляжному футболу в Москве пройдет на самом высоком уровне

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия сможет провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года на самом высоком уровне. Такое мнение высказала вице-премьер РФ Ольга Голодец, чей комментарий предоставила ТАСС ее пресс-служба.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

Россия была выбрана в качестве места проведения чемпионата мира по пляжному футболу на заседании совета Международной федерации футбола (ФИФА) в Шанхае. Помимо российской заявки на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор.

"Это решение стало свидетельством высокого доверия со стороны ФИФА к организации спортивных мероприятий в нашей стране, - сказала Голодец. - Чемпионат развивает традицию больших международных футбольных событий, которая началась с чемпионата мира по футболу и продолжится чемпионатом Европы в следующем году".

"Москва сможет провести чемпионат мира по пляжному футболу на самом высоком уровне, - добавила вице-премьер РФ. - Сегодня российская столица обладает самой современной и удобной спортивной инфраструктурой. В последнее время во всем мире набирают популярность новые виды спорта, доступные и демократичные. Среди них, безусловно, и пляжный футбол, который собирает большое число поклонников".

Голодец рассчитывает, что проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года поспособствует привлечению в Россию новых туристов, а сам турнир станет праздником для болельщиков.