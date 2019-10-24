Сорокин: Россия получила право на проведение ЧМ по пляжному футболу с приличным отрывом

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года с приличным отрывом, ее заявка была лучше, чем у конкурентов. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдет в России

Россия была выбрана в качестве места проведения чемпионата мира по пляжному футболу на заседании совета ФИФА, которое проходит в Шанхае. Помимо российской заявки на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор.

"Были два конкурента, но наша заявка была лучше, - сказал Сорокин. - Был представлен отчет, он делается через анализ рисков. Мы представляем наименьшие риски и наибольший бюджет, наибольшие преимущества для ФИФА. Поэтому классического тайного голосования не было - можно считать, что мы победили с приличным отрывом".

"Все гарантии мы предоставили еще на заявочной стадии, дополнительных гарантий на данный момент не требуется", - добавил член совета ФИФА.

Главной площадкой чемпионата мира будут "Лужники". "Выбрано наиболее известное всем место. Все там были, все прекрасно знают, что это за комплекс, - сказал Сорокин. - Турниры по пляжному футболу обычно проводятся в одном месте, географию расширять нет смысла. Все это можно сделать компактно в пределах одного комплекса".

"Когда будет первый из визитов инспекционной комиссии, неизвестно. Совет такие вещи не обсуждает, это вопрос технический - он прорабатывается администрацией. По пляжному футболу такой вопрос не обсуждался", - отметил член совета ФИФА.