Сорокин: Россия получила право на проведение ЧМ по пляжному футболу с приличным отрывом

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года с приличным отрывом, ее заявка была лучше, чем у конкурентов. Об этом ТАСС в четверг по телефону сообщил член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин.
Россия была выбрана в качестве места проведения чемпионата мира по пляжному футболу на заседании совета ФИФА, которое проходит в Шанхае. Помимо российской заявки на проведение турнира претендовали Чили и Сальвадор.
"Были два конкурента, но наша заявка была лучше, - сказал Сорокин. - Был представлен отчет, он делается через анализ рисков. Мы представляем наименьшие риски и наибольший бюджет, наибольшие преимущества для ФИФА. Поэтому классического тайного голосования не было - можно считать, что мы победили с приличным отрывом".
"Все гарантии мы предоставили еще на заявочной стадии, дополнительных гарантий на данный момент не требуется", - добавил член совета ФИФА.
Главной площадкой чемпионата мира будут "Лужники". "Выбрано наиболее известное всем место. Все там были, все прекрасно знают, что это за комплекс, - сказал Сорокин. - Турниры по пляжному футболу обычно проводятся в одном месте, географию расширять нет смысла. Все это можно сделать компактно в пределах одного комплекса".
"Когда будет первый из визитов инспекционной комиссии, неизвестно. Совет такие вещи не обсуждает, это вопрос технический - он прорабатывается администрацией. По пляжному футболу такой вопрос не обсуждался", - отметил член совета ФИФА.
Также Сорокин отметил, что сборная России, выигравшая чемпионат мира в 2011 и 2013 годах, но не прошедшая квалификацию на турнир 2017 года, на данный момент входит в число лидеров по пляжному футболу. "С одной стороны, наша сборная какое-то время не выигрывала чемпионат мира, с другой стороны мы всегда держимся в числе лучших (помимо двух чемпионских титулов в активе россиян бронза ЧМ-2015 - прим. ТАСС). Мы - чемпионы мира, - сказал он. - В пляжном футболе наша сборная держит лидирующие позиции".
Первый чемпионат мира по пляжному футболу прошел в 1995 году. До 2005 года он проходил каждый год, после чего стал проводиться один раз в два года. Турнир 13 раз принимала Бразилия, по разу - Франция, ОАЭ, Италия, Таити, Португалия и Багамские острова.
Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России в группе C сыграет против команд Сенегала (22 ноября), ОАЭ (24 ноября) и Белоруссии (26 ноября).