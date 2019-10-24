Боец ММА Макгрегор планирует провести реванш с Нурмагомедовым в Москве в 2020 году

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор планирует провести реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве в 2020 году. Об этом ирландец заявил на пресс-конференции в Москве.

"Я уверен, что мы проведем реванш в Москве в 2020 году. Этот реванш нужен всему миру, я буду совсем другим. Не будет никакого алкоголя, я буду сконцентрирован. Я верну свой титул", - сказал Макгрегор.

Нурмагомедов и Макгрегор первый поединок провели 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

Макгрегор провел 25 поединков в ММА, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения. На счету Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.