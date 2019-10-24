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Лига Европы

Эксперт: совокупность ошибок футболистов ЦСКА привела к голу "Ференцвароша" в матче ЛЕ

Бывший защитник армейцев Андрей Соломатин считает, что те моменты, которые были в первом тайме у ЦСКА, надо использовать

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Совокупность ошибок футболистов ЦСКА послужила причиной пропущенного гола в домашнем матче группового этапа Лиги Европы от венгерского "Ференцвароша". Таким мнением с ТАСС поделился бывший защитник армейцев Андрей Соломатин.

В четверг ЦСКА уступил "Ференцварошу" со счетом 0:1. Единственный мяч на 86-й минуте забил полузащитник гостей Роланд Варга.

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"Вроде сегодня физически были готовы, нормально двигались, - сказал Соломатин. - Но те моменты, которые были в первом тайме, надо использовать. А под конец пропустили контратаку. Сам момент гола мне не был виден за воротами, но думаю, что здесь совокупность ошибок была, которая привела к пропущенному мячу".

Красно-синие не набрали пока ни одного очка на групповой стадии. "Я бы не стал говорить о невезении. Наверное, какие-то другие моменты мешают нам побеждать. Помимо общеизвестного количества травмированных, мы который матч проигрываем второй тайм", - отметил бывший защитник ЦСКА.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, "Ференцварош" с 4 очками идет на третьей строчке. Лидирует испанский "Эспаньол" (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде со счетом 1:0 переиграл болгарский "Лудогорец", идущий вторым в таблице (6 очков).

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