Эксперт: совокупность ошибок футболистов ЦСКА привела к голу "Ференцвароша" в матче ЛЕ

"Вроде сегодня физически были готовы, нормально двигались, - сказал Соломатин. - Но те моменты, которые были в первом тайме, надо использовать. А под конец пропустили контратаку. Сам момент гола мне не был виден за воротами, но думаю, что здесь совокупность ошибок была, которая привела к пропущенному мячу".

Красно-синие не набрали пока ни одного очка на групповой стадии. "Я бы не стал говорить о невезении. Наверное, какие-то другие моменты мешают нам побеждать. Помимо общеизвестного количества травмированных, мы который матч проигрываем второй тайм", - отметил бывший защитник ЦСКА.

ЦСКА занимает последнее, четвертое место в турнирной таблице группы H, "Ференцварош" с 4 очками идет на третьей строчке. Лидирует испанский "Эспаньол" (7 очков), который в параллельном матче в меньшинстве на выезде со счетом 1:0 переиграл болгарский "Лудогорец", идущий вторым в таблице (6 очков).