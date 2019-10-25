Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Серия Гран-при по фигурному катанию

Фигуристы Попова и Мозгов идут шестыми после ритм-танца на этапе Гран-при в Канаде

Первое место занимает американский дуэт Мэдисон Хаббел и Захари Донохью
Бетина Попова и Сергей Мозгов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Бетина Попова и Сергей Мозгов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 25 октября. Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают шестое место после ритмического танца на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

Россияне получили за свой прокат 71,44 балла. Первое место занимает американский дуэт Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, набравший 83,21 балла. Вторыми идут Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (82,58), третье место занимают американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер (79,52).

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин идут на десятой строчке, в их активе 67,20 балла.

В прошлом сезоне Попова и Мозгов выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое), они не смогли пробиться в финал серии.

Произвольный танец спортсмены представят в субботу. Позднее в пятницу короткую программы представят женщины в одиночном катании.

Этап Гран-при в Канаде завершится в ночь на воскресенье.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
Реклама на ТАСС
Еврокубки
ЦСКА одержал четвертую победу подряд в баскетбольной Евролиге, обыграв "Альбу"
Встреча завершилась со счетом 82:66
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС