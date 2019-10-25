Фигуристы Попова и Мозгов идут шестыми после ритм-танца на этапе Гран-при в Канаде

ТАСС, 25 октября. Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов занимают шестое место после ритмического танца на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадской Келоуне.

Россияне получили за свой прокат 71,44 балла. Первое место занимает американский дуэт Мэдисон Хаббел и Захари Донохью, набравший 83,21 балла. Вторыми идут Пайпер Гиллес и Поль Пуарье из Канады (82,58), третье место занимают американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер (79,52).

Россияне Софья Евдокимова и Егор Базин идут на десятой строчке, в их активе 67,20 балла.

В прошлом сезоне Попова и Мозгов выступали на этапах Гран-при в Финляндии (седьмое место) и Франции (восьмое), они не смогли пробиться в финал серии.

Произвольный танец спортсмены представят в субботу. Позднее в пятницу короткую программы представят женщины в одиночном катании.

Этап Гран-при в Канаде завершится в ночь на воскресенье.