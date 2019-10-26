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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Российские фигуристы набрали 76,45 балла
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 октября. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на турнире Skate Canada - втором в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в канадском городе Келоуна.

Россияне получили за свой прокат 76,45 балла. Второе место занимают канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро, набравший 75,50 балла. Третьими идут россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,57). Произвольную программу пары покажут в ночь на воскресенье.

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года. В 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров. На взрослом уровне фигуристы еще добирались до решающего старта Гран-при.

Позднее в пятницу короткую программы представят мужчины. Этап Гран-при в Канаде завершится в ночь на воскресенье.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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Серия Гран-при по фигурному катанию
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