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Серия Гран-при по фигурному катанию

Бестемьянова: Трусова выиграет Гран-при в Канаде, даже если откажется от одного четверного

После короткой программы российская фигуристка занимает третье место

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова может выиграть этап Гран-при в Канаде даже в случае отказа от одного из четверных прыжков в произвольной программе. Такое мнение ТАСС в субботу высказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

15-летняя Трусова, для которой данный этап является первым в карьере на взрослом уровне, стала третьей по итогам короткой программы, набрав 74,40 балла. Фигуристка чисто исполнила прыжковую заявку, включая каскад из тройного лутца и тройного риттбергера в бонусной зоне. Первое место занимает японка Рика Кихира (81,35), второе - южнокореянка Ю Ён (78,22), обе спортсменки владеют тройным акселем - прыжком повышенной сложности у женщин, в ходе своих выступлений они чисто выполнили данный элемент. Прыжки в четыре оборота, которыми владеет Трусова, запрещены в короткой программе в женском одиночном катании, при этом в произвольной россиянка заявила к исполнению четыре четверных прыжка.

"Замечательно откаталась Саша Трусова, пока идет третьей, но четверные запрещены в короткой программе у женщин, поэтому впереди нее находятся те, кто умеют делать тройной аксель, - сказала Бестемьянова. - Для Трусовой это не отрыв, она планирует прыгать четыре четверных прыжка, но даже если она сделает три - ее не догнать. Конечно, если Кихира будет прыгать два тройных акселя, один из которых в каскаде, а Саша не сделает четверные, то тогда да, победы не будет, но будем надеяться, что Саша справится. Мы уже видели ее фантастический прокат в Японии (на предсезонном турнире Japan Open, где Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных в одной программе - прим. ТАСС), ждем от нее повторения".

Произвольную программу женщины продемонстрируют в ночь на воскресенье.

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Серия Гран-при по фигурному катанию
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