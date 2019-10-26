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Серия Гран-при по фигурному катанию

Смирнов: катание Медведевой требует лучшей физической подготовки

Спортсменка должна быть в максимальных кондициях, чтобы бороться с более юными фигуристками, считает эксперт

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева должна быть в максимальных физических кондициях, чтобы бороться с более юными конкурентками, которым удаются сложнейшие прыжки. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный чемпион Европы в парном катании, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира Александр Смирнов.

В короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадской Келуоне спортсменка сделала ошибку на двойном акселе, а затем упала с тройного лутца. Кроме того, судьи поставили 19-летней россиянке недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом, в результате Медведева получила за свой прокат 62,89 балла и занимает промежуточное шестое место. Лидирует японка Рика Кихира, набравшая 81,35 балла, второй идет Ю Ён из Южной Кореи (78,22), третьей - россиянка Александра Трусова (74,40).

"Хорошая программа, взрослое катание, но почему постоянно эта ошибка на двойном акселе, почему не изменить заход на него? И еще это падение. Не пошло, возможно, что-то изменилось в подготовке", - предположил Смирнов.

"К старту Гран-при уже надо быть в форме. Может быть, надо еще больше работать над "физикой". Спортсмен взрослеет, становится тяжелее, эмоции даются легче, многооборотные прыжки сложнее", - отметил собеседник ТАСС.

На вопрос ТАСС, не могли ли повлиять на подготовку спортсменки перемены в питании, Смирнов ответил: "Не мне судить, но веганство - дело серьезное. Это ведет к перестройке организма, это определенные процессы".

Теги
Медведева, Евгения АрмановнаСерия Гран-при по фигурному катанию
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