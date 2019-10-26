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ММА

Российский боец Евлоев решением судей победил перуанца Барзолу на турнире UFC в Сингапуре

На его счету 12 побед и ни одного поражения в ММА

ТАСС, 26 октября. Российский боец Мовсар Евлоев единогласным решением судей победил перуанца Энрике Барзолу в поединке в полулегком весе (до 65,8 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сингапуре.

В первом раунде Евлоев обрушил на своего оппонента шквал ударов, однако и сам пропустил несколько значимых выпадов. Во втором чуть лучше выглядел Барзола, однако россиянин по-прежнему прессинговал своего оппонента. Третий раунд также проходил с небольшим преимуществом российского бойца.

В активе 25-летнего Евлоева теперь 12 побед и ни одного поражения в ММА. На счету 30-летнего Барзолы 16 побед, 5 поражений и 1 ничья.

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ММА
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