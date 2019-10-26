Осипенко станет капитаном сборной России по самбо на чемпионате мира

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по спортивному самбо Артем Осипенко станет капитаном российской сборной, которой предстоит с 7 по 9 ноября выступить на чемпионате мира в южнокорейском Чхонджу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дмитрий Трошкин.

"На чемпионат мира традиционно едут все победители чемпионата России, однако две замены все-таки произошли по медицинским показателям в весовых категориях до 62 кг и 64 кг, где на турнир поедут серебряные призеры национального чемпионата Тагир Тагиров и Михаил Воробьев, - сообщил Трошкин. - Капитан команды - Артем Осипенко (свыше 100 кг)".

Заключительный этап подготовки женская и мужская сборные по спортивному самбо проведут в Новогорске, команда по боевому самбо - в Серпухове.

В составе мужской команды также выступят Игорь Беглеров (до 52 кг), Саян Хертек (до 57 кг), Уали Куржев (до 74 кг), Арам Григорян (до 82 кг), Сергея Рябов (до 90 кг), Руслан Киселев (до 100 кг). В состав женской сборной вошли Елена Бондарева (до 48 кг), Диана Рябова (до 52 кг), Татьяна Казенюк (до 56 кг), Ольга Митина (до 60 кг), Екатерина Оноприенко (до 64 кг), Марина Мохнаткина (до 68 кг), Анастасия Хомячкова (до 72 кг), Дайна Амбарцумова (до 80 кг), Мария Шекерова (свыше 80 кг).

В составе мужской команды по боевому самбо за сборную России выступят Родион Асканаков (до 52 кг), Александр Нестеров (до 57 кг), Федор Дурыманов (до 62 кг), Степан Кобенов (до 68 кг), Байзет Хатхоху (до 74), Асланбек Кодзаев (до 82 кг), Магомед Магомедов (до 90 кг), Вадим Немков (до 100 кг) и Кирилл Сидельников (свыше 100 кг).