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Футбол в России

Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи" в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Ростова" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Ростова"
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. "Ростов" обыграл "Сочи" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе "Ростов-Арена", посетили 33 716 зрителей.

В составе "Ростова" дважды отличился Роман Еременко (41-я и 79-я минуты), признанный лучшим игроком матча. Голкипер "Ростова" Егор Бабурин сыграл 10-й "сухой" матч в чемпионате России. Шесть встреч "на ноль" он провел за санкт-петербургский "Зенит", еще две - за казанский "Рубин".

В составе "Сочи" сыграли четыре футболиста, которые ранее представляли "Ростов" - вратарь Сослан Джанаев, защитник Миха Мевля, полузащитник Кристиан Нобоа и вышедший на замену нападающий Дмитрий Полоз. Полузащитник "Сочи" Акмаль Бахтияров провел первый матч в РПЛ.

Клубы впервые встречались между собой. "Ростов" одержал пятую домашнюю победу кряду в нынешнем сезоне. В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает третье место, набрав 29 очков. "Сочи" идет на 13-й строчке с 13 очками.

В следующем туре чемпионата России "Ростов" на выезде сыграет с "Краснодаром" 3 ноября. До этого клуб проведет матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" в гостях 31 октября. "Сочи" в 15-м туре встретится с "Тамбовом" дома 2 ноября.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив1392222-1129
2Зенит1392227-729
3Ростов1492326-2129
4Краснодар1383226-1427
5ЦСКА1382320-1226
6Урал1453620-2718
7Крылья Советов1352618-1617
8Рубин144468-1616
9Арсенал1444616-2016
10Уфа1444612-1516
11Спартак1343613-1515
12Оренбург1342717-2014
13Сочи1434711-1813
14Ахмат143479-2013
15Динамо132569-1511
16Тамбов1432914-2111
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