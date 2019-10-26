Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. "Ростов" обыграл "Сочи" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе "Ростов-Арена", посетили 33 716 зрителей.
В составе "Ростова" дважды отличился Роман Еременко (41-я и 79-я минуты), признанный лучшим игроком матча. Голкипер "Ростова" Егор Бабурин сыграл 10-й "сухой" матч в чемпионате России. Шесть встреч "на ноль" он провел за санкт-петербургский "Зенит", еще две - за казанский "Рубин".
В составе "Сочи" сыграли четыре футболиста, которые ранее представляли "Ростов" - вратарь Сослан Джанаев, защитник Миха Мевля, полузащитник Кристиан Нобоа и вышедший на замену нападающий Дмитрий Полоз. Полузащитник "Сочи" Акмаль Бахтияров провел первый матч в РПЛ.
Клубы впервые встречались между собой. "Ростов" одержал пятую домашнюю победу кряду в нынешнем сезоне. В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает третье место, набрав 29 очков. "Сочи" идет на 13-й строчке с 13 очками.
В следующем туре чемпионата России "Ростов" на выезде сыграет с "Краснодаром" 3 ноября. До этого клуб проведет матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" в гостях 31 октября. "Сочи" в 15-м туре встретится с "Тамбовом" дома 2 ноября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|13
|9
|2
|2
|22-11
|29
|2
|Зенит
|13
|9
|2
|2
|27-7
|29
|3
|Ростов
|14
|9
|2
|3
|26-21
|29
|4
|Краснодар
|13
|8
|3
|2
|26-14
|27
|5
|ЦСКА
|13
|8
|2
|3
|20-12
|26
|6
|Урал
|14
|5
|3
|6
|20-27
|18
|7
|Крылья Советов
|13
|5
|2
|6
|18-16
|17
|8
|Рубин
|14
|4
|4
|6
|8-16
|16
|9
|Арсенал
|14
|4
|4
|6
|16-20
|16
|10
|Уфа
|14
|4
|4
|6
|12-15
|16
|11
|Спартак
|13
|4
|3
|6
|13-15
|15
|12
|Оренбург
|13
|4
|2
|7
|17-20
|14
|13
|Сочи
|14
|3
|4
|7
|11-18
|13
|14
|Ахмат
|14
|3
|4
|7
|9-20
|13
|15
|Динамо
|13
|2
|5
|6
|9-15
|11
|16
|Тамбов
|14
|3
|2
|9
|14-21
|11