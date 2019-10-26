Дубль Еременко принес "Ростову" победу над "Сочи" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 октября. /ТАСС/. "Ростов" обыграл "Сочи" со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе "Ростов-Арена", посетили 33 716 зрителей.

В составе "Ростова" дважды отличился Роман Еременко (41-я и 79-я минуты), признанный лучшим игроком матча. Голкипер "Ростова" Егор Бабурин сыграл 10-й "сухой" матч в чемпионате России. Шесть встреч "на ноль" он провел за санкт-петербургский "Зенит", еще две - за казанский "Рубин".

В составе "Сочи" сыграли четыре футболиста, которые ранее представляли "Ростов" - вратарь Сослан Джанаев, защитник Миха Мевля, полузащитник Кристиан Нобоа и вышедший на замену нападающий Дмитрий Полоз. Полузащитник "Сочи" Акмаль Бахтияров провел первый матч в РПЛ.

Клубы впервые встречались между собой. "Ростов" одержал пятую домашнюю победу кряду в нынешнем сезоне. В турнирной таблице РПЛ "Ростов" занимает третье место, набрав 29 очков. "Сочи" идет на 13-й строчке с 13 очками.

В следующем туре чемпионата России "Ростов" на выезде сыграет с "Краснодаром" 3 ноября. До этого клуб проведет матч 1/8 финала Кубка России против московского "Спартака" в гостях 31 октября. "Сочи" в 15-м туре встретится с "Тамбовом" дома 2 ноября.