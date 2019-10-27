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Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Норвич" в АПЛ, несмотря на два незабитых пенальти

Встреча завершилась со счетом 3:1
Маркус Рэшфорд Joe Giddens/PA via AP
Описание
Маркус Рэшфорд
© Joe Giddens/PA via AP

ТАСС, 27 октября. "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1 обыграл "Норвич" в гостевом матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

У победителей забитыми мячами отметились Скотт Мактоминей (21-я минута), Маркус Рэшфорд (30) и Антони Марсьяль (73), у проигравших отличился Онель Эрнандес (88). 

Рэшфорд и Марсьяль не сумели реализовать пенальти на 29-й и 44-й минутах соответственно. Оба удара отразил голкипер "Норвича" Тим Крул. В предыдущий раз в чемпионате Англии вратарю удавалось отбить два пенальти в октябре 2016 года, тогда это сделал голландец Мартен Стекеленбург, защищавший ворота "Эвертона" в матче против "Манчестер Сити".

Гол Мактоминея стал для "Манчестер Юнайтед" 2000-м в Английской премьер-лиге (АПЛ), которая существует с 1992 года, это лучший результат в чемпионате. Первый гол за клуб в АПЛ забил Марк Хьюз в августе 1992 года, 1000-й мяч в ворота соперников "Манчестер Юнайтед" отправил Криштиану Роналду в октябре 2005 года. Рэшфорд забил свой 50-й гол во всех турнирах, из них 32 - в чемпионате страны.

"Манчестер Юнайтед" до этого не мог выиграть в гостях в чемпионате Англии на протяжении восьми матчей. Также клуб не мог победить в четырех последних матчах АПЛ. Безвыигрышная серия "Норвича" достигла пяти матчей.

В турнирной таблице чемпионата "Манчестер Юнайтед" поднялся на седьмое место, набрав 13 очков, "Норвич" идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 7 очков. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях сыграет с "Борнмутом" 2 ноября.

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