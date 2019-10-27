Россияне завоевали 161 награду на Всемирных военных играх

ТАСС, 27 октября. Российские спортсмены завоевали 161 награду на на VII Всемирных военных играх, которые завершились в китайском Ухане.

Россияне завоевали две золотые и две серебряные медали в триатлоне в заключительный соревновательный день. Победы одержали мужская (Игорь Полянский, Дмитрий Полянский, Александр Брюханов) и смешанная сборные России (Елена Данилова, Игорь Полянский, Дмитрий Полянский, Брюханов), серебряными призерами стали Данилова и женская национальная команда (Данилова, Анастасия Абросимова, Анастасия Горбунова).

В медальном зачете российская сборная заняла второе место, всего на соревнованиях в активе россиян 51 золотая, 53 серебряные и 57 бронзовых медалей. Успешнее всего россияне выступили в фехтовании: восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Далее идут плавание (7-10-10), греко-римская и вольная борьба (5-3-4), ориентирование (5-3-0), стрельба (4-3-5), дзюдо (4-2-4), легкая атлетика (3-4-4), бокс (3-1-4), тхэквондо (3-1-4), водно-спасательное многоборье (2-5-4), триатлон (2-2-0), современное пятиборье (2-2-0), стрельба из лука (1-1-1), велоспорт (1-0-0), конкур (1-0-0), парашютный спорт (0-8-7), прыжки в воду (0-2-5), военное пятиборье (0-2-1), плавание на открытой воде (0-1-1), парусный спорт (0-1-0), пляжный волейбол (0-0-1).

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту, установив рекорд турнира (2,01 м). Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами. Российские легкоатлеты впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, выступали под флагом России.

Победу в медальном зачете одержала команда Китая (133-64-42), третье место заняла сборная Бразилии (21-31-36). Россияне четырежды побеждали в медальном зачете на Всемирных военных играх, в том числе на VI Всемирных военных играх, прошедших со 2 по 11 октября в южнокорейском Мунгёне (59-43-33). VIII Всемирные военные игры пройдут в Колумбии в 2023 году.