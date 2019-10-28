СМИ: перекупщики продают билеты на финал Кубка мира по регби за $12 тыс.

ТАСС, 28 октября. Стоимость билета на финальный матч Кубка мира по регби в Японии, в котором 2 ноября в Иокогаме сыграют сборные ЮАР и Англии, у перекупщиков превышает $12 тыс. Об этом сообщает британская газета Daily Mail .

Одновременно резко возрос интерес к авиабилетам между Великобританией и Японией. "После удивительной победы сборной Англии отмечен почти двукратный рост числа людей, интересующих рейсами до Токио, - сказал официальный представитель британской авиакомпании British Airways. - На текущей неделе у нас осталось лишь небольшое количество билетов на наши самолеты, вылетающие в Японию дважды в день, однако мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы помочь фанатам добраться туда".

По словам англичанина Марка Вуда, который сейчас работает в Ханое, уже через несколько минут после победы национальной команды в полуфинале он забронировал билет в Японию, но билета на сам матч у него пока нет. Он отметил, что пытался сперва найти билеты на сайтах по перепродаже, но цены там начинались от $1,28 тыс. Но платить он не захотел и надеется найти в Японии одни их самых дешевых - около $230.

"Если не получится, то попробую попросту окунуться в атмосферу фан-зоны, около стадиона", - сказал изданию Вуд.

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Сборная России не сумела выйти в плей-офф, проиграв все четыре матча. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году.