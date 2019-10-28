Отстраненный после конфликта со Слуцким футболист "Витесса" Базур вернулся к тренировкам

ТАСС, 28 октября. Полузащитник голландского футбольного клуба "Витесс" Ришедли Базур вернулся к тренировкам с командой после конфликта с главным тренером команды россиянином Леонидом Слуцким. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Инцидент между голландским игроком и российским специалистом произошел 23 октября во время утренней тренировки команды, когда 23-летний Базур столкнулся с нападающим Джей-Роем Гротом. В ходе перепалки Базур сказал Слуцкому, что не намерен играть за его клуб.

"Базур присоединился к команде. Полузащитник принес свои извинения", - говорится в сообщении.

Этот конфликт стал вторым между Слуцким и Базуром, который выступает за клуб с июня 2019 года. В августе футболист поругался с тренером в тренажерном зале, после чего Базур провел матч на скамейке запасных, но затем принес извинения специалисту. В текущем сезоне полузащитник провел девять матчей в чемпионате Нидерландов, забив два гола.

"Витесс" занимает третье место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав 23 очка в 11 матчах. В следующем туре "Витесс" сыграет с "Эмменом" 3 ноября.