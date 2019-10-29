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Зимние олимпийские виды спорта

Экипаж Стульнева стал обладателем Кубка России по бобслею в двойках

Турнир завершится 30 октября

ТАСС, 29 октября. Экипаж Алексея Стульнева одержал победу в соревнованиях по бобслею в двойках на Кубке России, который проходит на олимпийской трассе в Сочи. Экипаж показал результат 1 минута 51,98 секунды.

Второе место занял экипаж Максима Андрианова (+0,33), третьим стал экипаж Александра Бредихина (+0,97). Чемпион России 2019 года в двойках пилот Ростислав Гайтюкевич не принимал участия в турнире, поскольку во вторник позднее он выступит на первенстве страны в соревнованиях бобов-двоек, которое также пройдет в Сочи. Всего на старт было заявлено 12 экипажей.

Состав сборной России на первые этапы Кубка мира определился по итогам контрольных стартов, которые проходили с 24 по 25 октября, в него вошли Стульнев и Андрианов.

Кубок России завершится 30 октября.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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