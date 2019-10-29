Этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2020 года пройдет в Казани с 2 по 4 октября

ТАСС, 29 октября. Казань примет третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2020 года, который пройдет со 2 по 4 октября. Во вторник Международная федерация плавания (FINA) опубликовала календарь соревнований на 2020 год.

Всего в следующем сезоне запланировано проведение шести этапов с сентября по ноябрь. Все соревнования пройдут в 25-метровом бассейне, по их результатам спортсмены смогут квалифицироваться на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Абу-Даби в декабре 2020 года. Общий призовой фонд Кубка мира 2020 года составит $2,5 млн.

В текущем сезоне в Казани шестой этап Кубка мира пройдет с 1 по 3 ноября, соревнования проходят в 50-метровом бассейне. Россиянин Владимир Морозов является двукратным обладателем Кубка мира (2016, 2018). В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.