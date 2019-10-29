Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2020 года пройдет в Казани с 2 по 4 октября

Международная федерация плавания опубликовала календарь соревнований

ТАСС, 29 октября. Казань примет третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде 2020 года, который пройдет со 2 по 4 октября. Во вторник Международная федерация плавания (FINA) опубликовала календарь соревнований на 2020 год.

Всего в следующем сезоне запланировано проведение шести этапов с сентября по ноябрь. Все соревнования пройдут в 25-метровом бассейне, по их результатам спортсмены смогут квалифицироваться на чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Абу-Даби в декабре 2020 года. Общий призовой фонд Кубка мира 2020 года составит $2,5 млн.

В текущем сезоне в Казани шестой этап Кубка мира пройдет с 1 по 3 ноября, соревнования проходят в 50-метровом бассейне. Россиянин Владимир Морозов является двукратным обладателем Кубка мира (2016, 2018). В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта, в 2025 году соревнования также пройдут в столице Татарстана. Казань принимает этапы Кубка мира с 2018 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
КХЛ
Ларионов назначен директором клуба КХЛ "Нефтехимик"
С 2006 года Ларионов занимал должность вице-президента клуба, также он работал заместителем генерального директора "Нижнекамскнефтехима"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС