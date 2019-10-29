Боксер Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну 21 декабря в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
"Макабу не будет соперником Лебедева. Денис проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске", - сказал собеседник агентства.
В активе Мчуну 21 победа (13 нокаутом) и пять поражений.
Лебедев объявил о завершении карьеры в июле, однако позже принял решение вернуться на ринг. Ранее сообщалось, что боксер хотел провести бой против конголезца Илунги Макабу, который в двух последних поединках победил россиян Дмитрия Кудряшова и Алексея Папина.
Всего на счету 40-летнего Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей. Лебедев владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с 2012 по 2017 год и Международной боксерской федерации (IBF) в 2016 году.