Боксер Лебедев проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Денис Лебедев проведет бой против южноафриканца Табисо Мчуну 21 декабря в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Макабу не будет соперником Лебедева. Денис проведет бой против Мчуну 21 декабря в Красноярске", - сказал собеседник агентства.